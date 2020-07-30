推动共同发展，打造多边合作新典范

国家主席习近平7月28日在亚洲基础设施投资银行第五届理事会年会视频会议开幕式上致辞，强调亚投行应该成为促进成员共同发展、推动构建人类命运共同体的新平台。接受本报记者采访的国际人士表示，习近平主席提出的重要主张为亚投行未来发展指明了方向，对于推动亚投行不断发展壮大，坚持多边主义和促进区域合作，完善全球经济治理体系，具有十分重要的意义。

“随着项目落地，越来越多国家和地区享受到互联互通的发展红利”

“亚投行应该致力于服务所有成员发展需求，提供更多高质量、低成本、可持续的基础设施投资，既要支持传统基础设施，也要支持新型基础设施，为促进亚洲及其他地区经济社会发展提供新动力。”习近平主席强调，聚焦共同发展，把亚投行打造成推动全球共同发展的新型多边开发银行。

“正如习近平主席所指出的，基础设施互联互通是助推各国共同发展的重要物质基础。亚投行正有效填补区域内基础设施缺口，为亚洲及更广阔区域市场互联互通提供保障。”泰国开泰银行高级副总裁蔡伟才表示，能源、公路、水资源利用等诸多亚投行投资项目已取得良好效果，使相关国家贫困人口获得更好生活条件和发展机遇，为区域互联互通与减贫事业作出积极贡献。“随着项目落地，越来越多国家和地区享受到互联互通的发展红利。”

“4年多来，亚投行通过在基础设施及其他生产性领域的投资，有效推动区域经济一体化进程，助力亚洲经济可持续发展。”巴基斯坦独立新闻社中国业务总监贾韦德·阿赫塔尔表示，亚投行提供的重要融资，助力基础设施不断完善，惠及亚洲民众生活。

塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”地区研究中心主任伊沃娜·拉杰瓦茨对“把亚投行打造成推动全球共同发展的新型多边开发银行”论述印象深刻。她说：“亚投行通过加强互联互通向世界提供公共产品，不仅广大发展中国家从中受益，发达国家也分享到新机遇。”

“疫情防控期间，中国基于5G技术、大数据、工业互联网等新基建的抗疫实践，不仅为各国抗疫提供了切实有效的宝贵经验，也显示了新产业、新业态、新模式推动中国经济发展的巨大潜力。”南非经济学家米丽亚姆·奥尔特曼期待亚投行加大新基建项目投资力度，推动各国相关领域创新，更好整合内外资源，为经济可持续发展提供新动能。

“亚投行致力于积极探索创新，为国际发展合作开辟更多空间”

“勇于开拓创新，把亚投行打造成与时俱进的新型发展实践平台。”“创造最佳实践，把亚投行打造成高标准的新型国际合作机构。”4年多来，亚投行按照多边开发银行模式和原则运作，坚持国际性、规范性、高标准，实现良好开局。国际人士表示，亚投行在国际上展示了专业、高效、廉洁的新型多边开发银行的崭新形象。

“与传统多边金融机构相比，亚投行更注重应对气候变化、环境保护和基础设施的可持续发展。”荷兰国际亚洲研究所经济史学者理查德·格里菲斯表示，亚投行通过发行绿色债券等方式，开展风电场、太阳能技术等新能源投资项目，体现了对推动绿色发展的高度重视。

在埃及开罗大学教授苏莱曼看来，亚投行以高效率的运营、高标准的项目评估以及高度的社会责任感，赢得了国际社会的信任。亚投行实行全球招聘和全球采购等，展现了更加开放的姿态。“亚投行致力于积极探索创新，为国际发展合作开辟更多空间。”

“关注发展中国家急需解决的民生项目；兼顾公共和私营部门资本，更加有效分配资源；实行非常驻董事会制度，节省运营成本等，亚投行始终在开拓创新中前进。”韩国西江大学科技经营学院院长丁有信表示，面对疫情，亚投行迅速行动，成立了应急基金，及时支持各成员应对疫情和恢复经济。“面对经济全球化以及国际合作新形势新挑战，亚投行有足够信心和力量创造国际发展合作最佳实践。”

巴西全球南方研究所所长亚历山大·菲格雷多表示，自成立以来，亚投行不断建立健全机构治理，创新业务品种和模式。“亚投行注重开拓创新，将为促进亚洲和世界发展繁荣作出新贡献。”

“增强世界经济发展包容性，让各国更好共享全球化发展成果”

“坚持开放包容，把亚投行打造成国际多边合作新典范。要坚持共商共建共享原则，顺应世界经济格局调整演变趋势，同更多发展伙伴开展合作，提供区域和全球公共产品，推动区域经济一体化，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。”习近平主席提出的建议为亚投行未来发展指明了方向。

本届年会期间，亚投行吸收利比里亚为新成员，成员数量达到103个，遍及六大洲。利比里亚公共政策研究与分析研究所执行主任亚历山大·努埃塔表示，亚投行既有众多发展中国家，也有发达国家和地区，这使其为推进南南合作和南北合作发挥重要作用，为构建人类命运共同体提供有力支持。

南非金砖国家研究学者加亚·乔西表示，当前世界正在经历深刻变化，面临很多不稳定不确定因素，包括亚投行在内的多边机构成为推动互利合作、共同应对挑战的重要力量。“亚投行积极参与共建‘一带一路’，通过加大对有关项目支持力度，促进自由贸易与跨境经济合作，有助于推动全球经济治理体系朝着更加公正合理有效的方向发展。”

新加坡国际事务研究所高级研究员胡逸山表示，“把亚投行打造成国际多边合作新典范，有助于促进区域经济一体化和全球经济血脉更加畅通，增强世界经济发展包容性，让各国更好共享全球化发展成果。”

“经济全球化时代，共同发展的机遇不断涌现。把握机遇，需要开放包容的理念、真诚合作的行动。”法国巴黎第八大学地缘政治研究院主任弗里德里克·杜泽认为，亚投行已与包括联合国专门机构和区域开发银行在内的许多国际组织达成合作，生动践行合作共赢理念，为深入推进多边合作搭建广阔平台。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克认为，亚投行运营4年多来取得的成绩，凝聚了各成员的同心协力，促进了国际社会发展融合，是推动构建人类命运共同体理念的重要实践。“作为多边主义合作平台，亚投行向世界展示开放包容、共谋发展、规范高效的形象。相信未来亚投行将以习近平主席提出的重要主张为指引，不断为提升亚洲乃至全球基础设施和互联互通水平、促进经济复苏和可持续发展、改善全球经济治理作出更大贡献。”

（本报北京、曼谷、伊斯兰堡、罗马、约翰内斯堡、布鲁塞尔、开罗、首尔、里约热内卢、巴黎、柏林7月29日电 记者肖新新、林芮、丁雪真、叶琦、吕强、李滢嫣、任彦、黄培昭、马菲、李晓骁、刘玲玲、花放）

《 人民日报 》（ 2020年07月30日 03 版）

(责编：李枫)