王毅同日本外相茂木敏充通电话

新华社北京7月29日电 7月29日，国务委员兼外长王毅同日本外相茂木敏充通电话。

王毅表示，新冠肺炎疫情发生以来，中日双方就抗疫合作保持沟通，相互支持，展现了邻国之间的传统友情。当前疫情仍在全球肆虐，世界经济陷入深度衰退，国际形势不确定性有增无减。中日作为重要近邻和世界主要经济体，有必要维护好两国关系正确发展方向，在携手抗击疫情、促进经济复苏、维护地区和平稳定等方面加强合作。

王毅指出，当前，中日关系总体保持改善发展势头，务实合作稳步发展，上半年经贸合作保持了去年同期水平，这十分难得和不易。双方要积极规划和推进下阶段及“后疫情”时代双边交往合作，共同应对各类全球和区域性挑战，为两国关系发展不断注入新动力。

一是要加强各层级各渠道对话交流。双方要推进既有磋商对话机制，鼓励两国各部门、各行业和民间地方以稳妥方式增进交流互动，加快打造双边人员交往“快捷通道”，为此提供便利条件。

二是努力恢复和扩大互利合作。欢迎日方及时把握中国发展的新形势和新机遇，积极致力于深化对华合作。中方重视日本企业在华复工复产，并采取了一系列支持措施，希望日方也为中国企业在日正常经营提供公平、透明、非歧视的环境。

三是加强国际地区事务中的沟通与合作。中日都是多边主义和自由贸易的维护者和推进者，应继续坚定支持世贸组织、东盟+中日韩、二十国集团等多边机制发挥应有作用，努力确保年内签署区域全面经济伙伴关系协定（RCEP），加快中日韩自贸区谈判，为地区和世界经济复苏作出贡献。我们应当坚持合作抗疫的大方向，反对将疫情政治化、反对干扰破坏全球抗疫的错误言行，支持世卫组织发挥应有作用。

王毅强调，面对错综复杂的国际形势，双方应当按照两国领导人达成的重要共识精神，慎重妥善处理矛盾分歧，把主要精力聚焦到互利合作上来，共同推动中日关系沿着正确轨道行稳致远。

茂木敏充表示，日方愿同中方一道，推动两国关系积极向前发展。前不久，双方就两国国内发生洪涝灾害互致慰问电，体现了两国的友好情谊。日方愿同中方保持各层级对话沟通，在做好疫情防控的同时，积极推进人员往来，促进经贸投资合作，支持加快完成RCEP签署。

双方还就其他共同关心的问题深入交换了意见。

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