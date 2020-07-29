外交部回应美澳"2+2"磋商：敦促两国正确看待中国

人民网北京7月29日电 据外交部网站消息，外交部发言人汪文斌主持29日例行记者会。记者会实录如下：

澎湃新闻记者：美国务卿蓬佩奥近日在尼克松总统图书馆发表讲话称，美与中国盲目接触的旧政策已经失败，中国没有像美方预期那样发生改变。你对此有何评论？

汪文斌：近期，蓬佩奥等美国一些政客四处宣称所谓“中美接触失败了”，“美国改造中国失败了”。针对这些言论，中方已经阐明了有关立场。这里我再强调几点：

第一，所谓“中美接触失败”的说法，不尊重历史，不符合事实。中美恢复交往和建交近50年来，中美双边各领域交流与合作不断拓展和深化，两国人民从中受益良多。据统计，中美经贸关系支撑美国国内260万个就业岗位，超过7.25万家美国企业在华投资兴业。在多边层面，从处理地区热点问题到应对反恐、防扩散等全球性问题，中美合作办成了许多有利于两国、也有利于世界的大事。

第二，“美国改造中国”的企图注定会失败。每个国家所走的道路，都是基于各自文化传统和历史积淀，应该由本国人民来决定，任何势力都没有资格去否定其他国家选择的道路。世界是丰富多彩的，中美尽管社会制度不同，但完全可以做到并行不悖，和平共存。

第三，蓬佩奥等人出于一己政治需要，否定过去40多年来美国以往历届政府的对华政策以及在对华关系上取得的进展，试图重新挑起意识形态的对立，这即便在美国国内也不得人心。连日来，美国许多前政要、学者、媒体对蓬佩奥这次讲话提出质疑和批评，认为他对中国、中美关系以及美国对华政策目标等都存在错误认识。这很能说明问题。

中美关系攸关两国人民福祉和世界和平稳定。我们敦促蓬佩奥之流摒弃陈旧过时的冷战思维和意识形态偏见，正确看待中国和中美关系，立即停止损害中方利益、破坏中美关系的言行，为两国关系重回正常发展轨道创造必要条件。

澳大利亚广播公司记者：美澳日前举行了外长、防长“2+2”磋商，承诺在亚太地区加强军事合作，中方对此有何评论？

汪文斌：中方注意到美澳举行了外长、防长“2+2”磋商。一段时间以来，美澳两国渲染、炒作所谓中国“威胁”，在一系列问题上对中国进行诬蔑、抹黑。对此，中方表示强烈不满、坚决反对，已分别向美、澳提出严正交涉。

我们敦促美澳正确看待中国，停止采取干涉中国内政、损害中方利益的言行，为中美、中澳关系发展创造有利条件。同时，我们也敦促美澳两国能够为地区的和平、稳定与发展发挥建设性作用，而不是相反。

彭博社记者：据香港媒体报道，香港特区政府考虑将立法会选举推迟一年举行。中方对此有何评论？

汪文斌：这个问题不属于外交问题，建议你向香港特区政府询问。

日本《朝日新闻》记者：据了解，世卫组织专家来华已经两周了，请问他们结束隔离了吗？现在他们在做什么？他们将要进行哪些活动？

汪文斌：经协商，世界卫生组织2名专家已于7月中旬来华开展新冠病毒溯源科学合作预备性磋商。隔离期间，世卫组织专家与中方专家多次举行视频会议，双方就全球科学界在新冠病毒人群、环境、分子、动物溯源以及传播途径等领域开展的科研工作进展和下一步科研工作计划进行了深入交流。

中方与世卫组织有着基本共识，溯源是一个科学问题，应当由科学家在全球范围开展国际科学研究与合作。溯源是一个持续发展的过程，可能涉及多国多地，世卫组织将视需要对其他国家和地区进行类似的考察。我们也希望所有相关的国家都像中方一样，采取积极态度，同世卫组织开展合作。

凤凰卫视记者：据报道，28日，日本内阁官房长官菅义伟就朝鲜领导人有关核威慑力表态称，日本政府对朝方动向保持着重大关切，将会继续要求朝鲜完全弃核，并称当前最重要的事情是朝鲜完全且迅速履行包括半岛完全无核化在内的美朝协议。中方对此有何评论？

汪文斌：中方在半岛问题上的立场是一贯的。当前朝鲜半岛和谈进程陷入僵局，主要症结在于朝方的合理关切没有得到应有重视和解决。我们认为，美方应以负责任态度采取实际行动推进半岛和谈。中方愿继续为政治解决半岛问题发挥建设性作用。我们同时也希望包括日方在内的有关各方和国际社会都能为维护半岛和平稳定、支持半岛和谈发挥积极作用。

路透社记者：驻日美军司令今天称，在过去一百天中，中方“侵入”钓鱼岛附近海域的次数之多前所未有，美国可帮助日本监控钓鱼岛附近的中方船只。你对此有何评论？

汪文斌：钓鱼岛及其附属岛屿自古以来就是中国的固有领土，中国海警船在钓鱼岛海域开展巡航执法是中方的固有权利。我们希望有关方面多做有利于地区和平稳定的事，不要采取不利于地区和平稳定的言行。

法新社记者：第一个问题，美国网络安全公司RecordedFuture昨天称，自五月起，中国政府支持的黑客将梵蒂冈和与几个天主教教堂有关的组织作为攻击对象。你对此有何评论？第二个问题，28日，欧盟决定限制对香港出口敏感技术设备，并对香港国安法实施表达担忧。你对此有何回应？

汪文斌：关于你提到的第一个问题，我们已多次强调，中国是网络安全的坚定维护者，一贯坚决反对并打击网络窃密和攻击。网络空间虚拟性强，溯源难，行为体多样，在调查和定性网络事件的时候应当拿出充分的证据，不能无端猜测。

第二个问题，香港是中国的特别行政区，香港事务纯属中国内政，任何外国或组织无权干涉。欧方通过的有关举措，违反了不干涉别国内政这一国际关系基本准则，中方坚决反对，已向欧方提出严正交涉。

香港国安法的制定和实施，是为了弥补香港长期以来在维护国家安全方面的法律漏洞，目的是为了健全香港法治，使“一国两制”在法治轨道上行稳致远，完全符合宪法和基本法，不仅有利于香港的长治久安和长期繁荣稳定，也有利于维护所有在港外国企业和人员的正当合法权益。

欧盟既然声称在香港拥有利益和关切，希望看到香港繁荣稳定，就应该以实际行动朝这个方向去努力，而不是单方面出台一些所谓的应对措施，影响香港的繁荣和稳定。我们敦促欧方切实尊重中国在香港维护国家安全问题上的立场和行动，停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，多做有利于香港繁荣稳定的事，把精力放到维护中欧关系健康发展上面。

路透社记者：本周，美国部分共和党参议员对中国共产党可能利用视频应用程序TikTok干涉美大选表示担忧。你对此有何评论？

汪文斌：首先，中方对美国的大选不感兴趣，我们无意也不会干涉美国大选，同时，我们也希望美方在大选当中不要拿中国说事。

至于有关Tiktok的问题,美方个别议员的言论完全是无中生有、恶意抹黑。中国政府一贯要求中国企业在依法合规的基础上开展对外经济合作。我们敦促美方一些人士端正心态、摒弃偏见，停止动用国家机器打压中国企业，多做有利于促进中美关系的事，而不是相反。

法新社记者：法国呼吁由联合国率领的观察团评估维吾尔族人在新疆的状况。中方对此有何回应？

汪文斌：首先我想说的是，新疆问题根本不是什么人权问题，而是反暴力恐怖主义和反分裂问题。当前新疆各族人民基本人权得到有效保障，人民生活安居乐业。新疆维吾尔自治区成立60多年来，新疆地区经济总量增长了近200倍，当地各族群众生活水平逐年提高。2014年至2019年底，全区累计实现73万户、292万贫困人口脱贫，贫困率由2013年的19.4%下降至1.24%。新疆各族群众正常宗教活动受到法律保护，公民宗教信仰自由得到依法保障，目前新疆平均每530位穆斯林民众就拥有一座清真寺，这一比例比很多穆斯林国家都要高。在不久前结束的人权理事会第44届会议上，46个国家共同发言，积极评价中国新疆人权事业发展成就。

我要强调的是，中国人民是好客的，新疆的大门是敞开的。中方欢迎所有秉持客观公正立场的外国人士到新疆参访，我们对联合国人权高专巴切莱特访华并访疆始终持开放态度，欢迎她适时来访。事实上，2018年底以来，已有包括国际组织官员、外国政府官员、驻华使节、媒体、学者等在内的70余批外国团组共千余人赴新疆参访。我们欢迎任何不带偏见、平等友好的对话沟通，反对以所谓“国际调查”的名义干涉中国内政。

我们敦促有关方面尊重事实、摒弃偏见，客观公正看待新疆人权成就和反恐成效。

法新社记者：中方称欢迎联合国人权高专巴切莱特访问新疆，为何她至今尚未成行？

汪文斌：我刚才已经说了，我们对巴切莱特女士访问新疆始终持开放态度，欢迎她适时来访。

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