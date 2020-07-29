习近平在亚洲基础设施投资银行 第五届理事会年会视频会议开幕式上致辞

7月28日，国家主席习近平在亚洲基础设施投资银行第五届理事会年会视频会议开幕式上致辞。

新华社记者 鞠 鹏摄

■ 亚投行应该成为促进成员共同发展、推动构建人类命运共同体的新平台。各成员要聚焦共同发展、勇于开拓创新、创造最佳实践、坚持开放包容，把亚投行打造成推动全球共同发展的新型多边开发银行、与时俱进的新型发展实践平台、高标准的新型国际合作机构和国际多边合作新典范。中国始终支持和践行多边主义，以开放、合作、共赢精神继续同各成员一道支持和办好亚投行，为国际社会应对风险挑战、实现共同发展作出更大贡献

■ 全球抗击新冠肺炎疫情的实践表明，人类是休戚与共、风雨同舟的命运共同体，唯有相互支持、团结合作才是战胜危机的人间正道。解决经济全球化进程中出现的矛盾，各国应该努力形成更加包容的全球治理、更加有效的多边机制、更加积极的区域合作

本报北京7月28日电 国家主席习近平28日在亚洲基础设施投资银行第五届理事会年会视频会议开幕式上致辞。习近平向会议表示祝贺，积极评价亚投行不断发展壮大，指出亚投行应该成为促进成员共同发展、推动构建人类命运共同体的新平台。各成员要聚焦共同发展、勇于开拓创新、创造最佳实践、坚持开放包容，把亚投行打造成推动全球共同发展的新型多边开发银行、与时俱进的新型发展实践平台、高标准的新型国际合作机构和国际多边合作新典范。中国始终支持和践行多边主义，以开放、合作、共赢精神继续同各成员一道支持和办好亚投行，为国际社会应对风险挑战、实现共同发展作出更大贡献。

习近平在致辞中强调，2013年年底，我代表中国提议筹建亚洲基础设施投资银行，推动亚洲地区基础设施建设和互联互通，深化区域合作，实现共同发展。开业4年多来，亚投行坚持国际性、规范性、高标准，实现良好开局，从最初57个创始成员，发展到今天的来自六大洲的102个成员，朋友圈越来越大、好伙伴越来越多、合作质量越来越高，展示了专业、高效、廉洁的新型多边开发银行的崭新形象。

习近平指出，全球抗击新冠肺炎疫情的实践表明，人类是休戚与共、风雨同舟的命运共同体，唯有相互支持、团结合作才是战胜危机的人间正道。解决经济全球化进程中出现的矛盾，各国应该努力形成更加包容的全球治理、更加有效的多边机制、更加积极的区域合作。亚投行应该成为促进成员共同发展、推动构建人类命运共同体的新平台。

一是聚焦共同发展，把亚投行打造成推动全球共同发展的新型多边开发银行。亚投行应该致力于服务所有成员发展需求，提供更多高质量、低成本、可持续的基础设施投资，既要支持传统基础设施，也要支持新型基础设施，为促进亚洲及其他地区经济社会发展提供新动力。

二是勇于开拓创新，把亚投行打造成与时俱进的新型发展实践平台。亚投行应该创新发展理念、业务模式、机构治理，通过灵活多样的发展融资产品，促进互联互通，推动绿色发展，支持技术进步。

三是创造最佳实践，把亚投行打造成高标准的新型国际合作机构。亚投行要把遵循国际通行标准、尊重普遍发展规律同适应各成员自身发展的实际需要有机结合起来，创造国际发展合作最佳实践。

四是坚持开放包容，把亚投行打造成国际多边合作新典范。要坚持共商共建共享原则，顺应世界经济格局调整演变趋势，同更多发展伙伴开展合作，推动区域经济一体化，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢的方向发展。

习近平最后强调，中国始终支持多边主义、践行多边主义，以开放、合作、共赢精神同世界各国共谋发展。中国将继续同各成员一道支持亚投行、办好亚投行，为国际社会应对风险挑战、实现共同发展作出更大贡献。

（致辞全文见第二版）

《 人民日报 》（ 2020年07月29日 01 版）

(责编：张信凤、燕勐)