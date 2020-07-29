英国密切关注德法疫情 国际组织继续支持非洲抗疫

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人民网北京7月29日电 综合消息，过去24小时，全球新冠疫情要点如下：全球新冠累计确诊病例达16341920例，美国确诊病例接近450万例。欧洲多国积极应对新冠疫情反弹，中东新冠疫情仍在发展，多国提醒宰牲节保持社交距离。国际组织继续支持非洲抗疫。

世卫组织：全球新冠累计确诊病例达16341920例

界卫生组织28日公布的最新数据显示，全球新冠累计确诊病例达16341920例。

世卫组织每日疫情报告显示，截至欧洲中部时间28日10时（北京时间16时），全球确诊病例较前一日增加226783例，达到16341920例；死亡病例增加4153例，达到650805例。

感染新冠的美国国家安全事务助理23日仍在白宫

多家美国媒体披露，确诊感染新冠病毒的美国总统国家安全事务助理罗伯特·奥布莱恩23日最后一次出现在白宫，然后“突然离开”。

白宫27日证实奥布莱恩确诊感染，症状轻微，正在自我隔离、远程办公。白宫同时称，总统唐纳德·特朗普和副总统迈克·彭斯没有被传染的风险。

日本新冠累计死亡病例超千例

据日本广播协会（NHK）电视台统计，截至28日21时30分（北京时间20时30分），日本当天新增新冠确诊病例976例，累计32240例；新增死亡病例3例，累计1002例。

日本28日的新增确诊病例数仅次于21日的最高纪录981例。东京都当天新增确诊病例266例，最近一周仅有一天新增确诊病例低于200例，东京都累计确诊病例达11611例。

意大利延长国家紧急状态以防控新冠疫情

意大利总理孔特28日宣布，把该国原定于7月31日到期的国家紧急状态延长至10月15日，以便更好地采取疫情防控措施。

孔特当天在意大利参议院表示，尽管疫情曲线下降，国家医疗系统承受的压力大幅减轻，但目前的数据表明新冠病毒仍然在意大利传播。他说，延长国家紧急状态可以使政府保持警惕，并在形势恶化时迅速采取干预措施。

防输入性病例 英国密切关注德法疫情

英国政府25日突然宣布，将西班牙重新列入入境隔离国家和地区名单，令准备前往或已身在西班牙度假的英国民众措手不及。一名英国卫生部官员27日说，正在密切关注法国、德国等国家的疫情动态，会为防控新冠疫情采取必要行动。

25日正值周末，英国运输部宣布，从当天午夜开始，从西班牙入境英国的人必须隔离14天。包括英国交通大臣格兰特·沙普斯在内，不少英国人当时正在西班牙度假，还有大量民众准备当天飞赴西班牙大大小小的旅游胜地。

西班牙过去一周新冠疫情反弹，24日新增病例2255例。英国内阁25日召开紧急会议，作出上述决定。

美国约翰斯·霍普金斯大学数据显示，过去一周，欧洲范围内，俄罗斯新增新冠确诊病例最多，为40762例，其次是西班牙12166例，法国5858例，英国4662例，德国3932例。

国际组织继续支持非洲抗疫

非洲地区当前疫情较为严重的国家为南非、埃及、尼日利亚和加纳等。27日，新增确诊病例较多的国家有：南非新增确诊病例7096例，累计确诊452529例；埃塞俄比亚新增确诊579例，累计确诊14547例；肯尼亚新增确诊440例，累计确诊17975例。

国际组织继续支持非洲抗疫工作。南非27日获得由国际货币基金组织提供的43亿美元贷款，用于创造就业、支持受到新冠疫情影响的企业。

世界卫生组织27日宣布为莫桑比克采购了2000套核酸检测试剂和7000个一次性采样器，移交给莫国家卫生研究所。

联合国马里多层面综合稳定特派团27日代表联合国驻马里各机构向该国卫生部门捐赠了总价约300万美元的第二批抗疫物资。

中东新冠疫情仍在发展 多国提醒宰牲节保持社交距离

中东地区新冠疫情仍处于上升发展阶段，中东多国政府部门以及医学专家提醒民众，在月底即将到来的宰牲节期间保持社交距离，不要走亲访友。为防止疫情蔓延，一些国家再次实施封城等严格防控措施。

一些中东国家27日更新了累计确诊病例数：伊朗293606例，沙特阿拉伯268934例，土耳其227019例，卡塔尔109597例，埃及92482例。

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(责编：徐祥丽、燕勐)