日本企业限塑中寻商机

根据修订后的《容器包装循环利用法》实施细则，从7月1日起，日本全国零售行业要有偿向消费者提供塑料袋，纸袋、布袋、不带提手的塑料袋等除外，厚度达到50微米能够重复使用、100%采用“海洋中可降解塑料”制作、生物质材料含量25%以上的塑料袋等也不在收费范围内。此外，日本政府还要求生产饮料等产品的企业更多使用金属罐，以替代塑料包装。日本环境大臣小泉进次郎表示，希望以塑料袋收费为契机，推动改变“大量生产、大量消费”的生活方式。

“限塑令”实行近一个月来，日本民众逐渐适应塑料袋收费，许多企业调整策略予以应对。在北海道开设了约1200家店铺的赛客玛特公司继续免费提供可降解塑料袋。该公司表示，新冠肺炎疫情导致经济不景气，希望通过免费提供环保塑料袋来减轻消费者负担，留住顾客。快餐连锁店吉野家也改用可降解塑料袋，继续免费发放给顾客。

嗅觉灵敏的企业已瞄准“限塑令”带来的市场机遇。纸制品生产商日本大昭和纸工产业株式会社总经理齐藤了介表示，前来咨询订购纸质包装袋的企业大幅增加，日本或将迈入“大纸袋时代”，他们将开发更多环保、高品质、设计感强的纸袋以迎合顾客需求。日本丸繁制果公司生产一种可食用托盘，主要用于户外活动时盛装食物，以减少塑料垃圾，受到不少消费者的青睐。日本制纸公司继去年4月推出纸质吸管后，计划今年9月上市没有吸管也能方便饮用的牛奶盒。该公司希望，塑料容器替代品的销售额未来能达到数百亿日元。

据统计，日本人均塑料垃圾生成量仅次于美国，居全球第二。据日本特许经营连锁协会统计，2019年日本不使用塑料袋的消费者不到25%，如果有偿提供塑料袋，预计到2030年这一数字可提高至60%。日本《读卖新闻》日前刊发社论指出，有偿提供塑料袋只是解决塑料垃圾问题的一小步，希望人们在生活中的方方面面都能减少使用塑料制品。相关企业和机构也应大力研发更多物美价廉的环保替代品。

（本报东京电）

《 人民日报 》（ 2020年07月29日 17 版）

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