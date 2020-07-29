时装行业加快数字化转型

“尽管生活在米兰，但我以前从没看过时装周，觉得它离我的生活非常远。”米兰市民丽贝塔·娜拉诺通过手机观看米兰时装周品牌走秀后兴奋地表示，“今年，我在手机上就能欣赏设计师的最新作品，感受服装与科技结合的力量。这种形式拉近了时装周和普通消费者的距离，体验非常棒。”7月14日至17日，米兰时装周首次以“实体+数字”方式举行，共有42个品牌参加，是今年继伦敦和巴黎时装周之后又一“数字时装周”。

作为国际四大时装周之一，米兰时装周由意大利国家时装商会主办。该商会主席卡洛·卡帕萨表示，“数字化让时装行业焕发了新的生命力。新冠肺炎疫情预计将导致今年意大利时装业销售额减少20%至30%，我们希望借米兰时装周向行业传递积极信号和能量。”

除了线上走秀、品牌展示，米兰数字时装周还设有访谈、后台探访、线上“主题室”等节目。菲拉格慕、古驰等品牌都首次通过互动直播与观众交流。“数字时装周增添了创造性的艺术表达方式和新颖的玩法，越来越多策展人和创意人士正在探索线上时尚展示，扩展数字时装周的边界。数字化已渗透到时装行业各方面，推动了产业转型和升级。”罗马服装设计师马西莫·阿莫里耶洛表示。

“数字化”对时装行业来说并非新概念。近年来，许多服装品牌都积极拥抱电商平台，以挽救实体店日趋低迷的零售业务。法国品牌香奈儿2018年收购英国时尚电商发发奇部分股权，合作打造全新的数字化购物体验，包括顾客可以在实体门店的镜子上观看所选商品的秀场视频或活动视频。

疫情防控成为时装行业加快数字化的契机。线下活动停摆，宣传活动转移至线上。多个品牌尝试在社交媒体开设直播等项目。普拉达在线推出名为“可能的对话”栏目，围绕时装、建筑、电影、哲学、文学等不同主题展开，邀请人们探索文化如何受时代变迁的影响以及未来的发展趋势。罗意威通过直播开设居家工艺课，邀请艺术家示范染色、打磨、塑形等服装制作方法。

多家企业认为疫情可能改变消费者习惯，加速线上销售布局。西班牙Inditex集团近日表示将永久关闭旗下品牌Zara约1200家门店，相当于其全球门店数量的16%，同时斥资27亿欧元拓展Zara和Bershka品牌的电子商务渠道。预计到2022年，在线销售额将占该集团总销售额的1/4以上。供应链数字化转型也随之加快。瑞典H&M集团将加速整合线上及线下渠道，改善组织方式，推动供应链数字化。此外，智能软件与自动化设备在服装设计、生产、销售、物流等各个流程的应用，也有利于传统服装产业突围。

（本报罗马电）

《 人民日报 》（ 2020年07月29日 17 版）

(责编：牛镛)