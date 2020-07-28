阿联酋大力发展航天业

阿联酋“希望号”火星探测器近日首次将一张从地球附近远望火星的照片传回了地球，拍摄时它已在太空中飞行了100万公里。“希望号”于7月20日成功发射升空，根据计划，它将在太空中航行7个月，预计明年2月抵达环火星轨道，围绕其飞行一个火星年，收集大气层数据，帮助研究人员更全面了解和掌握火星的气候条件。

“希望号”是阿联酋和阿拉伯国家的首个火星探测器。阿联酋总统哈利法表示，“希望号”火星探测器成功发射，将推动阿联酋在太空领域的研究和开发工作。

2014年，阿联酋宣布启动火星探测器项目，同年政府斥资54亿美元设立太空署。2017年，阿联酋提出百年火星战略，计划2117年在火星建立适合人类居住的城市，实现向火星移民。2019年3月，阿联酋制定2030国家太空战略，规划了太空科学和研究、工程制造、试验和商业应用等79个太空项目，希望将本国打造为太空科学研究和商业应用的主要中心之一。

阿联酋主要通过国际合作的方式推进航天事业。“希望号”火星探测器由阿联酋与美国合作研发，在日本的航天中心发射，约有450人参与了该计划，超过一半的研究人员是阿联酋人。2018年，阿联酋首颗国产卫星“哈利法”地球观测卫星搭乘日本火箭进入太空。2019年，阿联酋首位宇航员哈扎·曼苏里搭乘俄罗斯“联盟号”载人飞船进驻国际空间站，成为第一位访问国际空间站的阿拉伯宇航员。

推进航天事业发展对于阿联酋的积极影响已经开始显现。英国伦敦大学学院的评估显示，通过执行火星探索任务，阿联酋大大提高了科研能力，发现并培养了相关人才。评估认为，还有大量非航天领域的企业从相关技术的发展中受益。据阿联酋通讯社报道，阿联酋境内目前有超过57个与航天领域相关的机构，创造了约1500个就业岗位。

分析指出，阿联酋希望通过推进航天业带动高科技发展和经济转型，降低对石油、天然气等传统资源的依赖。阿联酋阿布扎比主权财富基金穆巴达拉公司航空航天负责人巴德尔指出，在火星探索任务中研发的一些新材料、新技术可以运用在改善飞机设计、提高燃油推进效率等领域，未来也可以进一步开发太空旅游等商业方面的价值。

据当地媒体报道，阿联酋的火星探索任务激发了年轻人对于科学、技术、工程等科学学科的兴趣，选择相关专业的大学生逐年增加，高校正越来越多地开设相应的课程。阿联酋火星探索任务项目主管奥姆兰·沙拉夫表示，航天事业的发展将激励更多人进入科学和高新技术领域，促进构建以创新为基础、更具竞争力的经济发展模式，提升国家的综合实力。

（本报开罗7月27日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月28日 17 版）

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