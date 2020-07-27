原标题：巴西总统确诊约3周后新冠检测转阴

巴西总统雅伊尔·博索纳罗本月7日确诊感染新冠病毒，25日宣布自己最新一次病毒检测结果呈阴性，随后骑摩托车外出。

【多处兜风】

博索纳罗25日在社交媒体推特写道，他的新冠病毒检测结果为阴性。他没有说明接受检测的时间。

这是博索纳罗确诊后第4次接受检测。第3次检测在22日，结果仍为阳性。

发布转阴结果后，博索纳罗在安保人员陪同下离开总统官邸，骑摩托车去了摩托车店、加油站等地点，没有戴口罩。社交媒体视频显示，博索纳罗对聚在身边的人说：“我从一开始就没什么感觉，如果不做检测，我不会知道自己感染病毒。”

不过，博索纳罗先前告诉媒体记者，他5日感到身体不适，6日出现乏力、肌肉酸痛等症状，体温达38摄氏度，服用药物后症状缓解。

博索纳罗3月率团访问美国，代表团超过20名成员，回国后确诊感染新冠病毒。博索纳罗当月3次接受病毒检测，结果均为阴性。他本月6日接受检测，次日上午得到阳性结果，随后在官邸自我隔离、远程办公。

【展示药物】

博索纳罗先前说，他在出现症状后服用羟氯喹和阿奇霉素两种药物。在25日推文所配照片中，博索纳罗一手拿着一盒羟氯喹药物，一手竖起大拇指，似乎意指这种防治疟疾的药物帮助他康复。

美国总统唐纳德·特朗普曾多次推荐使用羟氯喹治疗新冠患者，他本人一度服用这种药物“预防感染新冠”。巴西卫生部自5月起建议公立医院医生为早期新冠患者开羟氯喹或类似药物氯喹。

不过，多项科学研究显示，羟氯喹治疗新冠不仅无效、甚至可能引发严重副作用。世界卫生组织已经宣布停止羟氯喹治疗新冠患者的试验，原因是这种药未能降低病亡率。美国食品和药物管理局也已经撤销对羟氯喹和氯喹紧急用于治疗住院新冠患者的授权。

巴西累计新冠病例接近24万例，死亡超过8.6万人，两项数字都全球排名第二，仅次于美国。

博索纳罗一直主张积极推进复工复产，很少在公众场合戴口罩。他现年65岁，2019年1月就任总统。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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