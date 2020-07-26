美单边主义破坏两国关系 国际舆论支持中国对美反制

新华社北京7月26日电 综合新华社驻外记者报道：7月24日上午，中国外交部通知美国驻华使馆，中方决定撤销对美国驻成都总领事馆的设立和运行许可，并对该总领事馆停止一切业务和活动提出具体要求。国际舆论认为，美国采取的单边主义措施给中美两国关系造成严重困扰，中国对美方无理挑衅做出回应，采取反制措施是正当和必要的。

智利大学国际问题研究所中国研究中心主任安德烈斯·博尔克斯说，美国的单边主义措施破坏了中美两国人民之间理解的桥梁，使两个大国关系遭遇危机。中国通知美国关闭其驻成都总领事馆是对美单边措施的反制，符合外交惯例。

阿根廷天主教大学教授、阿中研究中心主任帕特里西奥·朱斯托认为，中方上述决定是对美国先前挑衅的正当、必要的反制措施，并非针对普通美国民众。美国试图通过施压中国达到掩盖其应对新冠疫情不力的目的，转移美国民众注意力。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺说，美国采取挑衅性外交姿态，给中美两国关系造成严重困扰，两国关系面临严峻挑战。中国通知美国关闭其驻成都总领事馆是正常反制措施，符合外交惯例，既体现了中国坚决维护自身利益的原则立场，又体现了中国外交的有理有利有节。

坦桑尼亚时事评论员弗朗西斯·塞姆温扎说，中方上述决定是针对美国挑衅做出的正当且必要的回应。中美关系要重归正常，美方应主动改善与中国关系，停止干涉中国内政。美国应着眼于如何与中国在经济和政治上取得共赢，如何造福于两国人民乃至整个国际社会。

总部位于苏丹的阿拉伯－中国友好协会联合会执行主任阿里·优素福说，中国被迫采取的反制措施是对美方无理行径的正当和必要反应，符合国际法和国际关系基本准则，也符合外交惯例。此前美方要求关闭中国驻休斯敦总领事馆严重违反国际法和国际关系基本准则。希望美方撤销此前有关决定，为两国关系重归正常创造必要条件。

新加坡《联合早报》发表社论说，美国更大的战略意图是要围堵中国，阻止中国继续崛起。面对美国的步步紧逼，中方虽然很不愿意看到中美关系继续恶化，但不得不采取反制措施。（参与记者：尹南、张笑然、倪瑞捷、梁辉、高竹、李斯博、马意翀、王丽丽）

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