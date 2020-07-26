中东疫情依然严峻 一些国家采取措施防止宰牲节期间疫情蔓延

新华社贝鲁特7月24日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区部分国家疫情24日依然严峻，当局继续采取严格措施进行防控。面对月底即将到来的宰牲节，一些国家采取措施以防止疫情在假期蔓延。

黎巴嫩卫生部24日公布的数据显示，新增确诊病例147例，累计确诊3407例，累计死亡46例。鉴于最近新增确诊病例数持续保持高位，黎负责抗疫事务的部长委员会24日建议当局自27日起关闭酒吧、游乐场、健身房等场所一周；举办婚礼的室内场所应限制人数不超过接待能力的一半，室外场所不超过150人；应严格确保餐馆、咖啡馆等上座率不超过半数。

以色列疫情也不容乐观。以卫生部24日晚公布的数据显示，该国新增确诊病例1493例，累计确诊59475例，累计死亡448例。以色列继续实施周末“封城”措施，从当地时间周五下午5时到周日凌晨5时，所有商店、商场、理发店、美容店、市场等都处于关闭状态。

巴勒斯坦疫情也持续发展。巴卫生部24日公布的疫情数据显示，新增确诊病例545例，累计确诊12427例，累计死亡73例。为遏制疫情蔓延，巴勒斯坦继续实行宵禁与周末出行限制，继续对拉姆安拉、希伯伦、纳布卢斯、伯利恒四大主要城市实行封锁，明令禁止举行婚礼、葬礼及其他公众聚会。

中东地区其他一些国家在迎接宰牲节到来的同时，也调整措施以防范假期疫情扩散。

阿尔及利亚首都阿尔及尔市卫生部门24日称，为避免宰牲节期间新冠疫情蔓延，市政府已调动2000名兽医以及卫生人员监督活羊出售和宰杀的卫生手续。目前阿尔及尔已禁止在市内摊点出售活羊。24日的数据显示，阿新增确诊病例675例，累计确诊26159例，累计死亡1136例。

埃及宣布，宰牲节礼拜将以电视直播方式进行。同时，埃及进一步放开防疫限制措施。自本月26日起，埃及所有餐馆、咖啡馆可按照50%的运营能力接待顾客，营业时间可延长至晚12时；电影院、剧院等仍以25%的上座率运营；公共海滩、公园继续关闭。卫生部24日晚说，埃及新增确诊病例659例，累计确诊91072例，累计死亡4518例。

科威特卫生部表示，该国近来疫情相对稳定，24日报告新增确诊病例753例，累计确诊62625例，累计死亡425例。科威特将从8月1日起逐步恢复国际商业航班。

已部分恢复运营的阿联酋航空公司日前宣布，如乘客搭乘该公司航班感染新冠病毒，阿联酋航空将承担最高15万欧元的治疗费和14天每天100欧元的隔离费用，该政策有效期至2020年10月31日。截至24日，阿联酋累计确诊病例58249例，累计死亡343例。（执笔记者：李良勇；参与记者：陈文仙、熊思浩、吴丹妮、苏小坡、杨元勇、黄灵、王薇、涂一帆、冀泽、王峰、郑思远、聂云鹏、郑一晗、陈斌杰、潘晓菁）

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