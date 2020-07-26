中国赴黎维和官兵获医疗嘉奖

7月23日，联黎司令部医疗处处长索维特拉娜少校（左四）为第18批赴黎维和建筑工兵分队一级医院代表林子刚高级医疗官（左三）和巫露露护士（左五）颁发证书后，医疗处成员与分队官兵合影留

人民网贝鲁特7月24日电 （李潇、彭希、李明桂）当地时间7月23日，联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎部队）司令部医疗处授予中国第18批赴黎维和建筑工兵分队一级医院9名队员医疗嘉奖，以表彰他们在维和期间的出色工作表现。

“医疗嘉奖是联黎司令部专门为维和医护人员设立的奖项，用于表彰在维和行动医疗保障和人道主义援助方面做出突出贡献的个人。”当日上午10时许，联黎司令部医疗处处长索维特拉娜少校将证书颁给了一级医院代表林子刚高级医疗官和巫露露护士，并对9名获奖队员给予了高度评价，“一级医院是联黎司令部医疗部门的重要组成部分，你们踊跃参与联黎司令部的医疗保障，并积极到当地偏远村庄义务巡诊，为当地民众和难民看病送药，展现了中国军人过硬的专业素质以及爱好和平的良好形象。”

据一级医院高级医疗官林子刚介绍，自去年5月份部署到位后，医院在抓好分队自身保障同时，还积极主动为联黎司令部加强医疗保障，为驻地提供人道主义医疗援助。在当地偏远的贾班村和曼苏里村义诊35次，接诊病人885人次，发放各类药品3000余盒。在联黎医院没有皮肤科诊疗项目时派出皮肤科专家和护士坐诊，为联黎司令部机关和西部战区维和人员提供了优质医疗服务。

2019年6月12日，第十八批赴黎巴嫩维和建筑工兵分队医护人员正在曼苏里村为患者测量血压。（彭希 摄）

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