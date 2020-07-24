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王毅同沙特外交大臣费萨尔通电话

2020年07月24日10:44  来源：新华网
 

　　新华社北京7月24日电 2020年7月23日，国务委员兼外长王毅同沙特外交大臣费萨尔通电话。

　　王毅表示，中沙两国刚刚庆祝建交30周年，今天的中沙关系已经成为国与国之间相互尊重、互利共赢的典范。两国领导人在建交30周年互致贺电中高度赞赏中沙关系取得的巨大进展，并为深化两国合作指明方向。中方愿同沙方一道，落实好两国领导人重要共识，不断增进政治互信，继续相互坚定支持，推动共建“一带一路”倡议同沙特“2030愿景”深度对接，共同开创中沙关系更加美好的未来。

　　王毅指出，中方赞赏沙特积极发挥二十国集团（G20）主席国作用，举办了一系列重要活动。当前，G20领导人利雅得峰会成果酝酿进入关键阶段。中方认为，峰会应秉持同舟共济的伙伴精神，支持多边主义，加强政策协调，对外传递团结抗疫、推动世界经济复苏、落实2030年可持续发展议程的积极信号。中方将一如既往支持沙方主席国工作，相信峰会将取得圆满成功。

　　王毅表示，世界贸易组织是全球经济治理的关键平台和多边贸易体制的核心，但目前面临单边主义和保护主义的严峻挑战。国际社会应坚定捍卫多边主义和多边贸易体制，坚持世贸组织改革的正确方向，维护世贸组织基本原则和核心价值，重新树立世贸组织的权威。

　　费萨尔表示，沙中是牢固的全面战略伙伴，沙方完全赞同以两国建交30周年为新起点，推动沙中关系取得更多丰富成果。沙中一致支持多边主义、自由贸易，就G20合作保持密切沟通协调。没有中方的大力支持和积极参与，G20应对疫情特别峰会就不可能就促成国际社会共同抗疫取得积极成果。沙方愿同中方一道，共同推动年底的利雅得峰会取得成功。

　　双方还就深化中阿战略伙伴关系、支持沙特承办中国－阿拉伯峰会等交换意见。

(责编：岳弘彬)
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