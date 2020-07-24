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巴西单日新增病例创新高　总统检测结果仍阳性

2020年07月24日08:24  来源：新华网
 
原标题：巴西单日新增病例创新高　总统检测结果仍阳性

　　巴西卫生部22日发布的最新数据显示，巴西过去24小时新增新冠确诊病例近6.8万，创疫情暴发以来最大单日增幅。

　　巴西总统府同一天宣布，总统雅伊尔·博索纳罗新冠病毒检测结果依然呈阳性，将继续待在总统官邸并取消视察计划。

　　【形势仍严峻】

　　巴西卫生部最新数据显示，巴西过去24小时新增确诊67860例，刷新单日新增病例数纪录；新增死亡1284例。巴西累计确诊超过222.7万例，累计死亡82771例。两项数据位列美国之后，是全球新冠疫情第二严重国家。

　　卫生部数据显示，圣保罗州过去24小时新增确诊16777例，创下6月19日以来最大单日增幅，累计确诊接近44万例；新增死亡361例，累计死亡超过2万例。另外，继圣保罗州之后，塞阿拉州成为巴西第二个累计确诊超过15万例的州；里约热内卢州累计确诊接近15万例。

　　分析人士认为，当前巴西联邦政府和各州市政府就抗击疫情缺乏统筹协调，一些地区重启商业活动为防疫带来更大压力，加之卫生部长一职迟迟未能确定正式人选，多重因素加剧人们对巴西防疫局面的担忧。

　　巴西总统府22日宣布，博索纳罗新冠病毒检测结果依然呈阳性。

　　“在医疗团队治疗下，总统健康状况持续改善，”总统府在一份声明中说，“总统昨天所做检测，结果为阳性。”

　　按总统府官员说法，这是博索纳罗7日宣布感染新冠病毒后第三次接受检测。他将继续留在总统官邸并“无限期取消”赴东北部皮奥伊州和巴伊亚州视察的计划。

　　【波及原住民】

　　疫情给巴西原住民村落带来不小影响。由于基础设施等较为落后，巴西政府先前出台政策，以确保原住民能够预防和治疗新冠感染。

　　阿里塔纳·亚瓦拉皮蒂现年70岁左右，家住巴西中西部马托格罗索州偏远地区，是巴西原住民村落最具影响力的酋长之一。他因感染新冠病毒病情恶化，经过近20个小时车程于22日凌晨辗转抵达中部城市戈亚尼亚，入住重症监护病房。

　　塞尔索·科雷亚·巴蒂斯塔是原住民村落的援助者。巴蒂斯塔说，阿里塔纳最近几天出现新冠感染症状，起初不愿离开村庄，由于病情加重、需要补充氧气，最终同意入院治疗。

　　巴西原住民生命与记忆委员会6月25日说，巴西全国305个原住民部族中，至少111个受到疫情影响。巴西卫生部原住民特别秘书处当月24日发布的数据显示，巴西超过4000名原住民感染新冠病毒，128人死亡。

　　巴西地理统计局数据显示，巴西共有89万原住民，占全国人口的0.4%。其中，亚马孙地区的原住民新冠病毒感染率和病亡率都高于全国水平。（闫洁）（新华社专特稿）

(责编：张信凤、刘洁妍)
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