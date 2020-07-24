中科传统友谊将更加坚实（大使随笔）

自1983年建交以来，中国与科特迪瓦关系不断发展，各领域交流合作成果丰硕。面对疫情挑战，中科相互支持、并肩抗疫，展现出两国友好合作的高水平和两国人民的深厚情谊，以实际行动诠释了构建更加紧密的中非命运共同体和人类卫生健康共同体的深刻内涵。

在中国抗疫最吃劲关头，科特迪瓦政府和社会各界以各种方式向中方提供宝贵的道义和物资支持。瓦塔拉总统第一时间向习近平主席致慰问电。科特迪瓦政府主动向中方提供力所能及的抗疫物资支持，主要政党和民间友好团体纷纷表达对中国人民抗击疫情的支持和战胜疫情的坚定信心。

科特迪瓦出现首例确诊病例后，中国政府、企业、华侨社团等积极向科方援助多批抗疫物资。四川省医疗卫生部门围绕疫情防控和新冠肺炎诊疗经验同科特迪瓦等多个非洲法语国家举行视频会议。天津市选派的中国抗疫医疗专家组不远万里，不惧风险，深入科特迪瓦抗疫一线，考察当地新冠肺炎患者定点收治医院等机构，同当地医疗卫生官员、专家和医护人员深入交流抗疫经验，提出有针对性防控建议。

抗疫合作是中科合作的缩影和最新体现。经历疫情考验的中科关系正朝着更高水平稳步迈进。

政治互信进一步加深。面对近期部分西方国家在联合国人权理事会操弄中国香港国安立法问题等行径，科方顶住压力，以单独发言方式反对针对中国的将人权问题政治化的做法。科方与其他70多个国家一起支持中国香港国安立法，发出正义之声，有力回击了有关西方国家假借人权问题干涉中国内政的行径。

务实合作不断拓展。在科特迪瓦中资企业克服疫情影响，在确保防疫安全前提下，努力推动阿比让PK24工业园、数字教育及科特迪瓦奥迭内—马里、几内亚边境公路等重要项目取得进展，支持当地稳经济、保就业。双方积极探讨深化港口、供水、电力、农产品加工等领域合作，为疫情后科特迪瓦的经济发展、民生改善注入新动力。

人文交流继续推进。科特迪瓦民间友好团体“中非国际青年大会”自发举办多场专题视频研讨会，向该国政党、青年、学者和宗教团体等介绍中国特色社会主义制度、抗疫经验、新疆历史问题等，为增进两国民众相互理解搭建桥梁。

当前，新冠肺炎疫情在全球持续蔓延，科特迪瓦国内疫情仍不容乐观。中方将同科特迪瓦等非洲国家进一步密切合作，共同将中非团结抗疫特别峰会成果落到实处。我坚信，经受疫情考验的中科关系会更加牢固，传统友谊将更加坚实，合作前景将更为广阔。

（作者为中国驻科特迪瓦大使）

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 03 版）

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