中拉应对新冠肺炎疫情特别外长视频会议联合声明

我们，中国同拉美和加勒比国家外交部长*，于2020年7月23日举行中拉应对新冠肺炎疫情特别外长视频会议，旨在加强国际抗疫合作，携手应对疫情挑战。

一、我们认为，新冠肺炎疫情严重影响各国人民生命健康和社会经济发展，是全人类的共同挑战。

二、我们赞赏并欢迎联合国第74/270号关于全球团结抗击2019冠状病毒病（COVID—19）的决议和第74/274号关于开展国际合作，确保全球获得应对COVID—19的药品、疫苗及医疗设备的决议。我们肯定世界卫生组织在全球抗疫协调中的领导作用，强调团结互助和多边合作对遏制和缓解疫情至关重要。

三、我们认识到维护国际公共卫生安全对实现和平发展和民生福祉的重要意义，以及在保障优质、安全、有效、可负担的新冠肺炎临床治疗与疫苗产品可得性中的重要作用。我们承诺将携手构建包括中国及拉美和加勒比国家在内的卫生健康共同体。

四、我们高度重视应对新冠肺炎疫情对全球的冲击，将加强中拉抗疫合作，恢复经济社会发展正常秩序。我们重申通过团结协作消除贫困对实现可持续发展不可或缺。

五、中拉以深厚情谊和合作精神为引领，在新冠肺炎疫情暴发以来开展了富有成效的抗疫合作。中方感谢拉美和加勒比国家的积极声援，赞赏拉方开展国际抗疫合作的开放态度。拉方肯定中方采取果断抗疫举措并取得显著成效，感谢中方的合作与大力支持。

六、我们承诺，中拉将继续致力于构建平等、相互尊重的全面合作伙伴关系，坚定支持多边主义，支持第七十三届世界卫生大会通过的新冠肺炎疫情决议，反对歧视性言论和做法。

七、我们呼吁维护全球产业链供应链稳定畅通，支持构建普遍、开放、非歧视、平等、包容、基于规则的多边贸易体系。我们愿在后疫情时代进一步深化中拉合作，鼓励双方务实合作在既有基础和原则上向公共卫生、减贫减灾、数字经济等新兴领域延伸，为中拉论坛第三届部长级会议成功召开积累成果。

*以下国家外长与会：中国、墨西哥、阿根廷、巴巴多斯、智利、哥伦比亚、哥斯达黎加、古巴、多米尼加、厄瓜多尔、巴拿马、秘鲁、特立尼达和多巴哥、乌拉圭。

（新华社北京7月23日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 03 版）

(责编：白宇、岳弘彬)