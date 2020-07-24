美国制裁严重违反国际法（国际论坛）

近来，美国以中国公布实施《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》为借口，先是宣布取消对香港的贸易优惠待遇，包括暂停出口许可证豁免，之后又将所谓“香港自治法案”签署成法，威胁实施制裁。美方的上述行径是对中国内政的粗暴干涉，严重违反了国际法和国际关系基本准则。

美国借“人权”“民主”之名美化反中乱港势力的激进暴力犯罪行为，无端指责涉港国安立法破坏香港居民基本权利和自由。这是典型的颠倒黑白！在香港，少数反中乱港分子与外部势力相勾结，不断升级暴力恐怖活动，严重妨碍香港居民正常工作和生活，对中国国家安全造成现实危害。中国推进实施香港国安法，有利于维护国家的主权和领土完整，恢复香港社会正常秩序，保障香港居民的人身安全和合法权益。美国以中国推进实施香港国安法为借口制裁香港，这表明美国对香港居民的安全和福祉根本不感兴趣，满脑子想的仅是一己私利和霸权，所谓“人权”“自由”只是美方干涉他国内政的一块遮羞布。

制定并实施香港国安法完全是中国内政，别国无权干涉。维护国家安全历来是中央事权，在任何国家都是如此。纵观世界各国，中央立法机构在国家安全立法方面都具有决定性主导作用。只要仔细读一读香港国安法就会发现，该法的出台是为了防范、制止和惩治分裂国家、颠覆国家政权、组织实施恐怖活动、勾结外国或者境外势力危害国家安全等犯罪行为，维护国家主权、统一和领土完整，维护香港的长期繁荣稳定。

香港国安法完全符合“一国两制”方针。中国制定并实施香港国安法，正是为了确保“一国两制”行稳致远。中国政府于1997年恢复对香港行使主权。“一国两制”是香港发展的最大优势。“一国两制”的成功实践赋予香港独特的发展优势，增进了香港居民的福祉。

多年来，我经常到访香港，非常喜爱这座城市。回归中国以来，香港发生了很大变化，基础设施更加完善，特别是交通运输设施，包括建成贯通维多利亚港两岸的海底隧道，连接香港、珠海和澳门三地的港珠澳大桥等。香港的商业、金融业、服务业等蓬勃发展。由于背靠祖国内地，拥有开放自由的营商环境、安全稳定的社会秩序，香港吸引了众多大型跨国公司投资兴业。

美国制裁香港，本质上是损人害己的行为。看看统计数字就不难发现，美国是中国对香港实行“一国两制”政策的受益者。美国在与香港的经贸往来中就得到很大利益，仅2010年至2019年这10年间，美国对香港的货物贸易顺差累计约3100亿美元。目前，约有1300家美国企业在香港经营，享有与本地企业进入内地市场的同等待遇。

美国之所以打压中国，是为了维持其摇摇欲坠的世界霸权。多年来，美国以“世界警察”自居，推行西方主导的价值体系，对那些有不同价值理念的国家动辄实施制裁，而且总是用一套貌似崇高的话语予以掩饰。他们口头上宣扬的是国际法和国际规则，实际上奉行的是霸权主义和强权政治。对于国际规则，美国经常合则用、不合则弃。近来，美国更是相继退出多个国际组织和多边协议，拒绝履行承诺过的义务。能否遵守国际规则并承担应尽的国际义务，这是美国政府必须正视的问题。

（作者为俄罗斯智库“俄罗斯—中国分析中心”主任）

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 03 版）

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