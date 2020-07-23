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沙特图书馆举办中沙建交30周年研讨会

2020年07月23日16:26  来源：新华网
 

新华社利雅得7月22日电 沙特阿拉伯阿卜杜勒·阿齐兹国王公共图书馆21日举办庆祝中沙建交30周年视频研讨会，两国官员和学者就中沙人文交流与文化领域合作展开了研讨。

沙特文化部副大臣法耶兹表示，沙中两国都有着古老文化和宏伟愿景，在国际舞台上始终保持密切协调。人文交流是沙中各领域务实合作的基础，希望穆罕默德·本·萨勒曼王储文化合作奖成为两国合作又一平台，为深化两国全面战略伙伴关系，推进沙中文明互鉴，实现共同繁荣创造条件。

阿卜杜勒·阿齐兹国王公共图书馆馆长穆阿迈尔表示，沙中两国自古便由丝绸之路山海相连，友好交往。近年来，沙特国王萨勒曼、王储穆罕默德相继访华，双边关系正面临新的机遇期。沙中两国有着共同利益、原则和价值观，两国在文化尤其是遗产保护、语言教学等领域务实合作前景广阔。

中国驻沙特大使陈伟庆表示，自1990年7月21日中沙建交以来，两国始终互相尊重各自政治制度和发展道路，照顾彼此核心利益和重大关切，带动双边关系不断走向深入。

陈伟庆说，当前，中沙两国均处于重要发展阶段，中方提出的“一带一路”倡议与沙方的“2030愿景”高度契合，为双方共同实现可持续发展目标提供了历史性机遇。中方愿继续同沙方做往来密切、交流互鉴的友好伙伴。相信在双方共同努力下，中沙关系发展将迎来黄金时代，取得更伟大的成就。

出席研讨会的两国专家学者表示，中沙两国关系快速发展，政治互信不断深化，经贸合作硕果累累，文化互鉴日益频繁，愿在两国领导人的关怀和引领下把握中沙合作新机遇，推动加强两国学术交流，为两国关系行稳致远巩固民意基础，贡献智力支持。

(责编：赵鑫虎(实习生)、刘洁妍)
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