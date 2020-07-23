美国新冠肺炎疫情不断升级

据美国约翰斯·霍普金斯大学疫情实时监测系统显示，截至美国东部时间7月21日晚8时许，全美共报告新冠肺炎确诊病例超过389.7万例，死亡病例近14.2万例。《纽约时报》的统计数据显示，截至美东时间7月20日的7天内，美国平均每天新增新冠肺炎确诊病例66432例，平均每天的死亡病例数为786例。

美国大多数州的新增病例数在增加，疫情持续升级令部分地区的医疗资源出现紧张。《华盛顿邮报》报道称，加利福尼亚、佛罗里达、得克萨斯等州的医疗体系因病例激增正承受压力。在加利福尼亚州南部地区，一些医院已经人满为患。美墨边境地区帝国县的病人，不得不到9小时车程外的萨克拉门托接受治疗。

美国疾病控制和预防中心21日新发布的一项研究显示，美国实际感染新冠病毒人数可能远高于目前统计数据。该中心对3月至5月期间从纽约、犹他、南佛罗里达等10个地区搜集的血液样本进行了新冠病毒抗体分析。根据样本的抗体含有率，该研究作者推测指出，在研究涉及的大多数区域，“新冠肺炎感染病例数可能是报告病例数的10倍以上”。

日前，美疾控中心4位前主任联名在《华盛顿邮报》发表文章称：“对公共卫生准则的肆意漠视导致了美国新冠肺炎感染和死亡病例的急剧上升。”文章指出，美国现在的新冠肺炎感染和死亡病例比任何国家都多。政府在疫情期间不断违反公共卫生准则，带来了混乱和不确定性。

另据《纽约时报》报道，美国联邦政府近日下令医院体系绕过疾控中心，将疫情相关信息直接发送到由美国卫生与公众服务部负责的一个数据库。相关决定宣布后，100多个美国公共卫生、医疗、科学和法律组织联名致信联邦政府，要求撤销该决定，因为该数据库并不向公众开放，可能会影响研究人员和卫生官员等的工作。

“在新冠肺炎疫情全球大流行期间，该决定给美国的疫情应对工作带来了严重挑战，增加了医院的数据管理负担，可能会推迟关键物品供应的发货，妨碍许多州对关键数据的访问，并降低对公众的透明度。”46名美国联邦参议员就此事致信白宫时写道。

此外，美国联邦政府多次表示，希望各地学校秋季学期能按时开学，甚至以“切断经费”相威胁。美国儿科学会、美国教师联合会、美国国家教育协会、学校主管协会在一份联合声明中指出：“重返学校对孩子们的健康发展和福祉很重要，但我们必须寻求以对所有学生、教师和工作人员都安全的方式重新开放学校。”

美疾控中心4位前主任在署名文章中强调：“我们在多大程度上、以多快速度遵守疾控中心公共卫生专家的建议，将决定我们的学校是否、多快以及以何种方式安全开放。”

（本报华盛顿7月22日电）

《 人民日报 》（ 2020年07月23日 17 版）

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