强烈谴责，必将作出正当必要反应

新华社北京7月22日电 （记者伍岳）外交部发言人汪文斌22日在例行记者会上说，7月21日，美方突然要求中方关闭驻休斯敦总领馆，这是美方单方面对中方发起的政治挑衅，严重违反国际法和国际关系基本准则，严重违反中美领事条约有关规定，蓄意破坏中美关系，十分蛮横无理。中方予以强烈谴责。中方敦促美方立即撤销有关错误决定。否则，中方必将作出正当和必要反应。

汪文斌说，一段时间以来，美国政府不断向中方甩锅推责，对中国进行污名化攻击，无端攻击中国的社会制度，无理刁难中国驻美外交领事人员，对中国在美留学人员进行恐吓、盘查，没收个人电子设备，甚至是无端拘押。此次美方单方面限时关闭中国驻休斯敦总领馆，是美对华采取的前所未有的升级行动。

他说，中方一贯坚持不干涉别国内政原则，渗透、干涉别国内政从来不是中国外交的基因和传统。中国驻美外交机构始终致力于促进中美两国人民互相了解和友谊。中方根据《维也纳外交关系公约》和《维也纳领事关系公约》为美驻华外交机构和人员履职提供便利。反观美方，去年10月和今年6月两次对中国驻美外交人员无端设限，多次私自开拆中方的外交邮袋，查扣中方公务用品。由于近期美方肆意污名化和煽动仇视，中国驻美使馆近期已经收到针对中国驻美外交机构和人员的炸弹和死亡威胁。美驻华使馆网站更是经常公然刊登攻击中国的文章。相比之下，是谁在干涉别国内政，是谁在搞渗透、搞对抗，事实一目了然。

汪文斌说，美方声称美中关系不对等，这是美方的惯用借口，毫无道理。事实上，单就中美驻对方国家使领馆数量和外交领事人员数量而言，美方远远多于中方。“我们敦促美方立即撤销有关错误决定。如果美方一意孤行，中方必将采取措施坚决应对。”

《 人民日报 》（ 2020年07月23日 03 版）

(责编：杨光宇、岳弘彬)