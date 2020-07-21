原标题：谭德塞：新冠疫情对原住民影响严重

新华社日内瓦7月20日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞20日表示，全世界最贫穷和最脆弱人群面临的疫情风险尤其高，其中包括居住在城市或偏远地区的原住民。他呼吁加强对病例接触者的追踪以打破传播链，给原住民更多帮助。

谭德塞当天在记者会上说，全世界的原住民多达5亿，他们分布在90多个国家，拥有独特的文化和语言。与其他弱势群体一样，原住民面临着许多挑战，包括缺乏政治代表性、经济边缘化，以及缺乏获得卫生保健、教育和社会服务的机会。

“原住民往往面临贫困、失业、营养不良，以及传染性和非传染性疾病的沉重负担，这使他们更容易受到新冠疫情及其严重后果的影响。”谭德塞表示，目前美洲仍是新冠大流行的中心，世卫组织尤其关注新冠病毒对美洲原住民的影响。

世卫组织数据显示，截至7月6日，美洲原住民中报告了7万多例确诊病例和2000多例死亡病例。世卫组织美洲区域办事处近期公布了原住民预防和应对新冠疫情的建议。

谭德塞强调，抑制疫情在原住民以及所有其他社区传播的关键工具之一是追踪接触者。封锁措施有助于减少新冠病毒传播，但不能完全阻止病毒传播。追踪接触者对于发现和隔离病例等至关重要，可以防止个别病例变成集群病例，防止集群传播变成社区传播。

谭德塞表示，虽然移动应用程序可以帮助追踪接触者，但没有什么可以取代训练有素的工作人员挨家挨户寻找病例和其接触者、打破传播链。他同时提醒，追踪接触者并不是唯一的工具，而应作为一整套综合防控措施的一部分。“通过强有力的领导、社区的参与，以及遏制传播和挽救生命的全面战略，新冠疫情可以被制止。”

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