王毅在联合国经社理事会高级别会议上发表讲话

本报北京7月17日电 7月17日，国务委员兼外交部长王毅在联合国经社理事会“新冠肺炎疫情后的多边主义：在成立75周年之际，我们需要什么样的联合国”高级别会议上发表题为《坚定捍卫多边主义，推动构建人类命运共同体》的视频讲话。

王毅表示，75年前，我们的先辈经过浴血奋战，赢得世界反法西斯战争的胜利。联合国应运而生，为维护和平、促进发展发挥了不可或缺的作用。75年后的今天，国际局势发生重大变化，新冠肺炎疫情又给世界带来巨大冲击。多重挑战给国际社会的最重要启示是，各国利益紧密相连，人类已日益成为不可分割的命运共同体。

王毅提出四点建议：第一，坚持多边主义，反对单边主义和保护主义。要始终站在多边主义一边，站在国际正义一边，维护以联合国为核心的国际体系，维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，加快落实2030年可持续发展议程和气候变化《巴黎协定》。

第二，坚持国际关系民主化，反对霸权主义和强权政治。国际上的事情应该由各国商量着办，将自身利益凌驾于国际社会之上注定失败。

第三，坚持以国际法为基础的国际秩序，反对违法行径和双重标准。要坚定捍卫《联合国宪章》宗旨和原则，要用统一适用的规则明辨是非曲直，不能搞双重标准，“合则用，不合则弃”，不能以“法治”之名行侵害他国正当权益、破坏和平稳定之实。

第四，坚持团结协作，反对唯我独尊和以邻为壑。要坚持人民至上、生命至上，加强国际抗疫合作，全力支持世卫组织发挥应有作用，反对将病毒政治化、污名化、标签化，反对任意“甩锅”“推责”。要维护全球产业链供应链稳定畅通，抵制科技霸权和滥用国家安全推行歧视、排他政策。

王毅表示，面对新冠肺炎疫情，中方全力支持联合国开展工作，将全面落实习近平主席在第七十三届世界卫生大会上宣布的抗疫合作举措，为全球抗疫作出力所能及的贡献。

《 人民日报 》（ 2020年07月19日 03 版）

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