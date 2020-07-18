王毅在联合国经社理事会高级别会议上发表讲话

人民网北京7月18日电 据外交部网站消息，2020年7月17日，国务委员兼外交部长王毅在联合国经社理事会“新冠肺炎疫情后的多边主义：在成立75周年之际，我们需要什么样的联合国”高级别会议上发表题为《坚定捍卫多边主义，推动构建人类命运共同体》的视频讲话。

王毅表示，75年前，我们的先辈经过浴血奋战，赢得世界反法西斯战争的胜利。联合国应运而生，为维护和平、促进发展发挥了不可或缺的作用。75年后的今天，国际局势发生重大变化，新冠肺炎疫情又给世界带来巨大冲击。多重挑战给国际社会的最重要启示是，各国利益紧密相连，人类已日益成为不可分割的命运共同体。

王毅表示，面对百年未有之大变局，联合国的作用只能加强，不能削弱，联合国的权威必须捍卫，不容侵犯。我们需要一个维护和平安全、捍卫公平正义的联合国，需要一个超越种族制度文化差异、促进和谐共处的联合国，需要一个致力于解决南北失衡、促进共同发展的联合国，需要一个坚持与时俱进、有效应对全球挑战的联合国。

王毅提出四点建议：第一，坚持多边主义，反对单边主义和保护主义。要始终站在多边主义一边，站在国际正义一边，维护以联合国为核心的国际体系，维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，加快落实2030年可持续发展议程和气候变化《巴黎协定》。要坚决摒弃单边主义，反对退群毁约、另起炉灶，不能为一己之私挑战破坏公认的国际规则。

第二，坚持国际关系民主化，反对霸权主义和强权政治。国际上的事情应该由各国商量着办，将自身利益凌驾于国际社会之上注定失败。各国都要恪守尊重主权、独立和领土完整、互不干涉内政等国际关系基本准则，坚持国家不分大小、强弱、贫富一律平等，坚持共商共建共享。要通过对话协商解决矛盾分歧，摒弃动辄对他国采取经济封锁、金融制裁等单边强制措施，拒绝霸凌行径和强权政治，反对粗暴介入干涉别国内政。

第三，坚持以国际法为基础的国际秩序，反对违法行径和双重标准。要坚定捍卫《联合国宪章》宗旨和原则，要用统一适用的规则明辨是非曲直，不能搞双重标准，“合则用，不合则弃”，不能以“法治”之名行侵害他国正当权益、破坏和平稳定之实。

第四，坚持团结协作，反对唯我独尊和以邻为壑。要坚持人民至上、生命至上，加强国际抗疫合作，全力支持世卫组织发挥应有作用，反对将病毒政治化、污名化、标签化，反对任意“甩锅”、“推责”。要维护全球产业链供应链稳定畅通，抵制科技霸权和滥用国家安全推行歧视、排他政策。

王毅表示，中国是多边主义的坚定支持者和践行者，始终坚定支持联合国发挥积极作用，维护联合国权威和地位。面对新冠肺炎疫情，中方全力支持联合国开展工作，将全面落实习近平主席在第73届世界卫生大会上宣布的抗疫合作举措，为全球抗疫作出力所能及的贡献。

王毅表示，中方愿同各方一道，顺应和平发展的历史潮流，遵循多边主义的行动指南，为“后疫情时代”构建一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的美好世界。

此次高级别会议由联合国大会和经社理事会主席联合发起，古特雷斯秘书长发表开幕讲话，挪威首相索尔贝格、印度总理莫迪以及30余个国家的外长和高级别代表与会，就新冠疫情后如何维护多边主义、加强联合国的作用交换意见，就在当前形势下加强合作、应对共同挑战发出积极信号。

讲话全文：

尊敬的古特雷斯秘书长，

主席女士，

女士们，先生们：

75年前，我们的先辈经过浴血奋战，赢得世界反法西斯战争的胜利。联合国应运而生，求和平、谋发展、促人权成为国际合作主流声音，多边主义成为不可逆转的时代潮流。75年风雨兼程，联合国作为代表性最强、权威性最高、机制最完备的合作平台，成为全球治理和国际体系的核心，为维护世界和平、促进可持续发展发挥着不可或缺的作用，作出不可磨灭的贡献。

75年后的今天，国际局势已发生重大变化，新冠肺炎疫情又给世界带来巨大冲击，多重挑战给国际社会带来的最重要启示是，我们面临的是一个传统与非传统安全威胁相互交织的时代，各国利益紧密相连，人类已日益成为不可分割的命运共同体。

面对百年未有之大变局，我们需要一个什么样的联合国？这是各国应该深入思考的问题。就此，中方的看法是：

——我们需要一个维护和平安全、捍卫公平正义的联合国。和平是人类的永恒期盼，也是联合国的核心支柱。然而，现实与梦想还有明显差距。2019年，10场冲突中共计2万多名平民在军事袭击中伤亡，数百万人流离失所。冷战遗毒仍然存在，和平之路任重道远，要实现“免后世再遭惨不堪言之战祸”的宗旨，联合国应该讲公道话、办公道事，高举公平正义旗帜，发挥安理会维护国际和平与安全的首要作用。要坚持维和行动三原则，推动以对话、斡旋、谈判等方式和平解决冲突，维护战略平衡与稳定，推进国际军控与防扩散进程。要以发展促和平，打破“贫困引发冲突，冲突破坏发展”的恶性循环，标本兼治解决冲突根源，维护国际和地区和平与稳定，实现长治久安。

——我们需要一个超越种族制度文化差异、促进和谐共处的联合国。联合国有193个会员国，涵盖了2000多个民族、70多亿人口。不同种族、制度、文化没有高下优劣之分，我们不认同“文明优越论”，更不接受“文明冲突论”。联合国应该倡导互相尊重、平等相待、和谐共处的理念，欣赏多样性，尊重差异性，支持各国人民根据各自国情选择社会制度和发展道路，不搞意识形态输出，不干涉别国内政，加强交流互鉴，相互取长补短，通过真诚对话消弭隔阂与误解，在兼容并蓄中实现共同发展进步。

——我们需要一个致力于解决南北失衡、促进共同发展的联合国。生存权和发展权是基本人权。如果世界上10亿人长期处于赤贫和饥饿状态，和平与发展将无从谈起。联合国应该在进入“可持续发展行动十年”之际，倡导以人民为中心、以发展为优先的理念，加强在落实2030年可持续发展议程中的统筹协调作用，推动将发展置于全球宏观政策框架的核心位置，引导国际金融贸易体系改革方向，努力营造开放、包容、普惠、平衡、共赢的全球发展环境。要高度重视疫情为落实2030年议程带来的困难与挑战，采取切实举措帮助发展中国家消除贫困，化解由疫情引发的人道主义危机，开创“人人免于匮乏、获得发展、享有尊严”的光明前景。

——我们需要一个坚持与时俱进、有效应对全球挑战的联合国。面对纷繁复杂的全球挑战，无论是和平与发展，还是气候变化与传染性疾病，无论是恐怖主义与战略安全，还是数字经济、人工智能等新疆域，都需要国际社会携手共同应对。疫情加速百年未有之大变局，折射出全球治理赤字。危机之下，“去全球化”思潮沉渣泛起，国际贸易体系“碎片化”愈演愈烈，民粹思潮加速蔓延，有人在极力鼓动大国对抗、经济脱钩、体系割裂，对于这种历史倒退，必须合力加以制止。联合国应以合作共赢理念为引领，以务实行动为导向，团结会员国完善全球治理，共同应对各种新兴挑战。联合国应在坚持会员国主导、尊重各国国情、共同但有区别的责任等原则基础上，稳妥推进各领域改革，更好反映和维护会员国最大利益，帮助各方增强应对风险挑战的能力。

女士们、先生们，

当前形势下，无论是维护和平稳定，还是促进共同发展，无论是抗击新冠肺炎疫情，还是完善“后疫情时代”全球治理体系，联合国的作用只能加强，不能削弱，联合国的权威必须捍卫，不容侵犯。我们要肩负时代使命，展现责任担当，坚定支持联合国的核心作用，捍卫多边主义的人间正道，推动构建人类命运共同体。

第一，坚持多边主义，反对单边主义和保护主义。单边主义严重冲击国际秩序和全球治理体系，损害各国的共同利益和发展空间。保护主义是画地为牢，任何国家都不可能在孤立与封闭、以自我为中心甚至以邻为壑中实现伟大。这不是国与国之间的矛盾，而是合作共赢与零和博弈的较量，是维护正义还是纵容谬误的抉择。我们要始终站在多边主义一边，站在国际正义一边，维护以联合国为核心的国际体系，维护以世界贸易组织为基石的多边贸易体制，加快落实2030年可持续发展议程和气候变化《巴黎协定》。我们要坚决摒弃单边主义，反对退群毁约、另起炉灶，不能为一己之私挑战破坏公认的国际规则。

第二，坚持国际关系民主化，反对霸权主义和强权政治。人类的前途命运必须由各国人民共同把握，国际上的事情应该由各国政府和人民商量着办。鼓吹本国第一，将自身利益凌驾于国际社会之上，不仅在道义上站不住脚，也注定走向失败。各国都要恪守尊重主权、独立和领土完整、互不干涉内政等国际关系基本准则，坚持国家不分大小、强弱、贫富一律平等，坚持共商共建共享，使全球治理体系充分反映大多数国家特别是发展中国家的关切和诉求。要通过对话协商解决矛盾分歧，摒弃动辄对他国采取经济封锁、金融制裁等单边强制措施，拒绝霸凌行径和强权政治，反对粗暴介入干涉别国内政。

第三，坚持以国际法为基础的国际秩序，反对违法行径和双重标准。各国都居住在“地球村”，实现发展进步离不开法治和秩序。推进国际法治是人心所向，也是全球化时代的必然要求。我们要坚持契约精神和国际法治，有诺必践，有章必循，有约必守。要坚定捍卫《联合国宪章》的宗旨和原则，反对未经授权使用武力、退群毁约等有损国际法权威性和严肃性的行为。要用统一适用的规则明辨是非曲直，不能搞双重标准，不能“合则用，不合则弃”，不能以“法治”之名行侵害他国正当权益、破坏和平稳定之实。

第四，坚持团结协作，反对唯我独尊和以邻为壑。面对共同挑战，团结协作是战而胜之的最有力武器。新冠肺炎全球确诊人数已逾千万，夺走50多万人的宝贵生命，疫情防控是国际合作的当务之急。我们要坚持人民至上、生命至上，加强国际抗疫合作，全力支持世卫组织发挥应有作用，反对将病毒政治化、污名化、标签化，反对任意“甩锅”、“推责”。我们要维护全球产业链供应链稳定畅通，抓住第四次工业革命契机，大力发展新业态、新产业，倡导良性竞争，抵制科技霸权和各种“脱钩”、抹黑打压，抵制滥用国家安全推行歧视、排他政策。关起门来搞本国优先，动辄推诿指责、嫁祸于人，既保护不了自己，更损害国际社会共同利益，甚至会给这个世界带来灾难。

女士们、先生们，

中国是多边主义的坚定支持者和践行者。作为第一个在《联合国宪章》上签字的创始会员国，中国始终坚定支持联合国发挥积极作用，维护联合国权威和地位，恪守《联合国宪章》宗旨和原则。

面对突如其来的新冠肺炎疫情，中国本着公开、透明、负责任的态度，及时通报疫情信息，全力切断传播途径，分享防治经验做法，全力支持联合国开展工作，向世界卫生组织捐资5000万美元，向150多个国家和国际组织提供紧急医疗物资援助。我们将全面落实习近平主席在第73届世界卫生大会上宣布的抗疫合作举措，支持受疫情影响国家特别是发展中国家抗击疫情斗争和经济社会重建，做好在华设立全球人道主义应急仓库和枢纽工作，落实二十国集团“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，为全球抗疫作出力所能及的贡献。

让我们携手并肩，顺应和平发展的历史潮流，遵循多边主义的行动指南，为“后疫情时代”构建一个持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的美好世界。

(责编：牛镛、岳弘彬)