美国一州长新冠检测呈阳性

美国俄克拉何马州长凯文·斯蒂特15日说，他新冠检测呈阳性，正在家隔离。按照美联社说法，斯蒂特成为美国首名检测呈阳性的州长。

这名共和党籍州长说，他14日感觉“有点疼痛”，于是就医要求检测。他的家人同一天也一起做了检测，只有他本人检测结果是阳性。

斯蒂特的发言人说，现年47岁的州长目前感觉“基本良好”，他没有既往病史，出现并发症的风险很小。

俄州卫生局局长兰斯·弗莱说，疾控部门着手追踪斯蒂特的接触史和活动轨迹。斯蒂特14日检测前曾在州议院出席一场会议，与会者超过20人。

斯蒂特上周光顾过的一家越南餐厅在脸书上发通告说，餐厅将暂时关门歇业，以便工作人员做检测和专业消毒。

斯蒂特本月早些时候还见过特斯拉首席执行官埃隆·马斯克，后者考虑在俄州第二大城市塔尔萨建厂。马斯克暂未就斯蒂特感染作出回应。

斯蒂特上月参加过总统唐纳德·特朗普在塔尔萨举办的一场造势集会。斯蒂特说，自己“肯定”不是在那场集会上被传染病毒。

弗莱说，集会是近一个月前的事，斯蒂特应该不是那时感染，但至于他在哪里感染，“谁也闹不清”。

美联社报道，斯蒂特最近几个月出席的会议、记者会和其它活动“多得数不清”，他极少戴口罩，拒绝在全州范围内颁布“口罩令”。

斯蒂特先前在推特上传一张自己和家人在一家人满为患的餐馆吃饭的照片，招致舆论批评。

斯蒂特一直主张尽早放松防疫限制措施，全面重启经济。不过俄州连日来新增确诊病例居高不下，徘徊在1000例左右。截至15日，该州累计确诊2.2万例，累计死亡432例。

俄州医学会会长乔治·蒙克斯说，斯蒂特的确诊再次表明“在这场肆虐全球的流行病威胁下，没有人可以打包票说自己安全无虞”。

俄州的邻州得克萨斯州15日报告近1.08万例新增病例，再创单日增幅纪录。得州和其它3个疫情“重灾区”佛罗里达州、加利福尼亚州以及亚利桑那州15日合计新增大约3.6万例确诊病例，新增450多起死亡病例。

另据约翰斯·霍普金斯大学疫情数据，截至15日，全美累计确诊病例接近350万例，死亡病例超过13.7万例。（王宏彬）（新华社专特稿）

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