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搭建守望相助的桥梁（观点）

贾继磐

2020年07月17日05:03  来源：人民网－人民日报
 

　　新冠肺炎疫情在全球蔓延，成为第二次世界大战结束以来最严重的全球公共卫生突发事件。面对突如其来的疫情，中国各城市与国际友好城市间的交往合作并未按下“暂停键”。道不远人，人无异国。友城间同舟共济，谱写了携手抗疫的动人诗篇。

　　从1973年至今，中国开展国际友好城市活动已有近50年时间。国际友好城市活动促进了中国同各国的交流合作，增进了中国人民同世界各国人民的相互了解和友谊。

　　疫情防控期间，中国人民对外友好协会充分发挥统筹协调作用，推动促进友城间合作抗疫，织就了广泛的互助网络。从国际友城对中国抗击疫情的物资支持和声援慰问，到中国各城市积极向对口友城提供医疗物资的“硬支持”和抗疫经验交流等“软助力”，友城合作渠道广泛、稳定高效、优势互补，在此次全球抗疫中汇聚了强大力量。

　　据不完全统计，自疫情发生以来，全球69个国家的302座外国友城第一时间致函致电慰问中国人民，并向中国各对口友城捐赠了医用口罩、防护服、防护手套等急需的抗疫物资，在中国人民最困难的时刻提供了宝贵支持。投之以桃，报之以李。中国城市也纷纷向外国友城捐赠物资，与友城共克时艰。

　　在缓解物资紧缺难题的同时，友城合作还为促进交流抗疫经验打通了渠道。应巴西里约热内卢市、印度尼西亚雅加达市、匈牙利布达佩斯市等友城需求，北京市多次举办友城防疫经验交流视频会；广州市邀请中国工程院院士钟南山先后与欧洲、美国等地友城的医务人员举行多场视频连线；江苏盐城市组织8名抗疫专家与罗马尼亚友城德瓦市同行进行远程学术会议……疫情防治经验的交流为各国战胜疫情提供了宝贵借鉴，中国专家毫无保留的分享得到了各国友城的高度评价。

　　“岁寒知松柏，患难见真情。”“虽然相距遥远，我们的心却紧密相连！”“感谢中国朋友的陪伴，相信我们一定会战胜疫情。”中外友城守望相助、共克时艰的战疫故事，在各国主流媒体、社交网络上流传，让民众的心紧紧相连。

　　人类是命运共同体，团结合作是战胜疫情最有力的武器。作为民间外交的重要抓手，友城在携手战疫中，搭建起守望相助、共克时艰的桥梁，体现了中国同世界各国民众间心心相通、患难与共的团结精神。

　　未来，中外友城将继续奏响全球合作的主旋律。

　　（作者单位：中国人民对外友好协会）  

　　版式设计：蔡华伟


　　《 人民日报 》（ 2020年07月17日 17 版）

(责编：牛镛、燕勐)
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