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携手应对挑战 共谋发展繁荣

——王毅国务委员兼外长在“中国+中亚五国”外长视频会议上的讲话

2020年07月17日01:24  来源：中华人民共和国外交部
 

　　尊敬的各位同事：

　　中国和中亚国家山水相连，是唇齿相依的友好邻邦。中国人民和中亚人民相知相亲，是同甘共苦的兄弟姐妹。

　　2100多年前，中国汉代张骞出使西域，中国同中亚国家开启了友好往来的历史进程，共同书写了文明交流互鉴的华彩篇章。

　　28年前，中国率先同中亚五国建交，双方关系开始了崭新的航程。28年来，我们坚持相互尊重、公平正义、合作共赢，走出了一条不平凡的合作道路，树立了新型国际关系的典范。

　　我们成功解决了历史遗留的边界问题，将共同边界打造成友谊的象征、合作的纽带。

　　我们建立了高度政治互信，实现了中国同中亚五国战略伙伴关系全覆盖，为全方位的互利合作打造了全天候的政治保障。

　　我们共谋发展繁荣，携手共建“一带一路”。双方贸易额和建交之初相比增长了近百倍，中欧班列、中国—中亚油气管道搭建起地区立体化互联互通的网络。

　　我们合力打击“三股势力”以及各种跨国犯罪，化解区域安全风险，坚决筑牢地区安全屏障。

　　我们始终重视民心相通，举办文化节、艺术节、“旅游年”等形式多样的人文交流活动。中亚国家在华留学生已将近3万人，“丝绸之路”主题旅游方兴未艾。

　　各位同事，

　　有数千年友好交往的历史积淀，有几十年紧密合作的成功经验，中国和中亚国家建立起这一集体对话平台可谓顺理成章、水到渠成。今天的外长会是一个良好的开端。

　　中方始终认为，中亚在当今国际舞合上拥有重要的战略地位。一个发展、稳定、繁荣，与邻国睦邻友好、积极参与国际事务的中亚，符合中国和地区国家的共同和根本利益，对促进世界和平与发展事业也是持久的正能量。

　　中国政府高度重视发展同中亚各国的战略伙伴关系，坚定支持各国走符合本国国情的发展道路，坚定支持各国维护本国主权、独立和领土完整，坚定支持各国增进人民福祉、加快自身发展。

　　中国和中亚的合作基于双方的共同需求，不针对任何第三方，也不会影响中亚地区既有的双多边合作。我们反对外部势力在中亚搞颜色革命和零和博弈,也反对以人权为借口干涉这一地区各国的内政。

　　中国对中亚地区的政策以中国周边外交方针为指引，以亲诚惠容为理念，坚持以邻为伴、与邻为善，坚持睦邻、安邻、富邻，致力于与中亚国家增进政治互信，提升合作水平，共同发展繁荣。

　　各位同事，

　　面对突如其来的新冠肺炎疫情,中国与中亚国家守望相助，并肩作战，生动诠释了战略伙伴关系的核心要义，进一步升华了坚如磐石的传统友谊。

　　面对百年大变局和世纪大灾疫，中国和中亚国家需要共同努力，在挑战中创造机遇，于乱象中开辟新局。中方愿提出以下建议:

　　第一，携手战胜疫情，做生命健康的守护者。

　　中国愿同中亚国家构建中国—中亚卫生健康共同体。当务之急是建立重大流行性疾病信息通报机制,及时通报信息，分享防控经验。

　　中方将向中亚国家提供新一批抗疫物资援助，包括300台呼吸机、200万只一次性医用外科口罩、50万只KN95口罩以及一批试剂和防护服等。我们也愿根据中亚国家防控疫情的实际需要，继续向大家提供紧缺的医疗物资。作为离中亚最近、合作最密切的中国省份，新疆维吾尔自治区也愿倾力相助，向中亚国家再援助一批抗疫物资。

　　未来几年，中方计划为中亚国家培训一批医疗卫生专家。就中方而言，此次在应对疫情过程中，中医药发挥了重要作用。我们愿意在中亚地区增设中医药中心，为守护当地人民健康服务。中方也愿优先同中亚国家分享抗疫科研成果，开展疫苗合作，尽快阻断病毒的传播。

　　团结协作是国际社会战胜疫情最有力的武器。中方愿同中亚国家加强国际抗疫合作，坚决反对某些国家出于一己之私，将疫情政治化、把病毒标签化，共同支持世界卫生组织在全球抗疫中发挥应有的作用。

　　第二，共促经济复苏，做互利共贏的合作者。

　　我们要立足防控疫情常态化，积极稳妥有序地开展复工复产。在采取必要防控措施的基础上，建立双方人员出入境的“快捷通道”，彼此货物跨境流动的“绿色通道”，确保地区产业链、供应链安全稳定运行。

　　我们应相互加快开放市场，改善营商环境，大力促进贸易投资便利化。欢迎各国积极参与第三届中国国际进口博览会,共享中国扩大开放的市场机遇。

　　中方愿扩大中亚绿色、生态农产品进口规模，同各国探索现代农业合作新模式，保障地区农产品供给和市场稳定，维护地区粮食安全。

　　中国愿同各方继续推进中亚地区互联互通，保障“中欧班列”、中吉乌公路等畅通和平稳运行，继续探讨中吉乌铁路等地区互联互通的倡议，拓展公铁多式联运合作，逐步打造横贯中亚的运输大通道。

　　我们应拓展跨境电子商务规模，加强5G、人工智能、大数据、云计算、卫星导航等高科技领域合作，加快建设“数字丝绸之路”。

　　第三，维护地区安全，做新安全观的践行者。

　　我们要秉持共同、综合、合作、可持续的安全观，充分发挥双边安全合作机制和上海合作组织等多边平台作用，深化打击“东伊运”等“三股势力”合作，共同应对贩毒、非法移民、跨国有组织犯罪等安全威胁。

　　中方愿同中亚国家尽快建立“一带一路”大项目安保合作机制，重点保障公路、铁路、油气管道、中欧班列等重要跨境基础设施项目安全顺利推进。

　　当前，阿富汗局势处于关键阶段。作为阿富汗的近邻，我们应积极劝和促谈，推动阿各派根据“阿人主导、阿人所有”原则，早日开启具有广泛包容性的和平和解进程，真正实现国家的统一、稳定和发展。国际社会应为阿富汗问题的解决发挥建设性作用，外国在阿富汗的驻军必须以负责任的方式有序撤出。

　　第四，加强多边协作，做公平正义的捍卫者。

　　今年是联合国成立75周年，但《联合国宪章》的宗旨和原则正在受到单边主义和强权政治的挑战;冷战结束虽然也已近30年，但世界和平与合作的成果正在受到冷战思维和零和博弈的损害。

　　作为国际社会的负责任成员，中国和中亚国家应当旗帜鲜明地高举多边主义旗帜，捍卫《联合国宪章》的宗旨和原则，维护以联合国为核心的国际体系，抵制任何单边主义和霸凌行径。我们要进一步加强在联合国、世贸组织等多边框架内的合作,并与俄罗斯等上合组织重要伙伴一道,共同致力于促进国际公平正义，共同推动国际关系的民主化。

　　中亚国家一直以来在涉及中方的重大关切问题上仗义执言、鼎力相助，充分体现双方战略伙伴关系的高水平，中方对此表示赞赏。中方欢迎中亚国家在国际事务中发挥更大作用，支持各国为促进国际合作提出的积极倡议。

　　中方坚决反对将人权、民族、宗教等问题政治化，坚决反对借此干涉别国的内政。中方愿同中亚各国就维护主权、安全等核心关切继续相互坚定支持,共同守护国际关系的基本准则，捍卫我们应有的正当权利。

　　中方也支持中亚国家加强互动，促进区域合作，为地区和平、稳定和发展作出积极贡献。

　　各位同事，

　　中国和中亚国家加强集体合作，是邻国之间的互帮互助，顺应时代潮流，符合彼此利益，造福国际社会。中方愿以启动“中国+中亚五国”外长会晤为契机，推动中国和中亚国家的互信与合作迈上新的台阶。我也愿与各位老朋友保持密切交流，更期待疫情阴霾尽快散去，我们可以早日见面，畅叙友情。

　　习近平主席指出，“心有所信,方能行远”。我们相信，在习近平主席和各国元首的战略引领下，新时代的中国和中亚合作一定会谱写更加辉煌的篇章，一定会开辟更加美好的未来！

　　谢谢大家！

(责编：曹昆)
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