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综合消息：中东新冠疫情不容乐观 多国疫情反复

2020年07月16日13:51  来源：新华网
 

　　新华社伊斯坦布尔7月15日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区多国15日新冠疫情持续反弹，形势不容乐观。

　　巴勒斯坦卫生部15日晚公布的疫情数据显示，全国新增确诊病例419例，累计确诊8154例，累计死亡47例，累计治愈1482例。有专家认为，巴勒斯坦对巴以之间过境点缺乏控制，是病例激增的部分原因。巴勒斯坦为此呼吁邻国以色列关闭全部巴以之间过境点，让在以色列工作的巴勒斯坦人留在工作地点，而不是返回巴勒斯坦。

　　伊朗单日新增病例继续维持在2000例以上。伊朗卫生部15日说，截至当地时间15日中午，伊朗新增确诊病例2388例，累计确诊264561例，累计死亡13410例，累计治愈227561例。伊朗卫生部副部长哈里奇15日表示，伊目前有25省处于红色风险或疫情严峻状态。

　　连日来，伊拉克每日新增病例数维持在2000例以上的高位。伊拉克卫生部15日说，该国当天新增确诊病例2110例，累计确诊83867例；新增死亡病例87例，累计死亡3432例；累计治愈52621例。

　　以色列卫生部15日晚公布的数据显示，当天该国新增确诊病例1828例，累计确诊44188例；新增死亡病例5例，累计死亡376例；新增治愈病例324例，累计治愈19989例。以色列总理内塔尼亚胡15日宣布了一项新的救助计划，总额约60亿新谢克尔（约18亿美元），为每个公民提供补助。内塔尼亚胡还呼吁公民遵守政府规定，否则可能会导致该国全面封锁。

　　土耳其卫生部长科贾15日说，土耳其当天对42320人进行了新冠病毒检测，其中947人结果呈阳性。至此，土耳其累计确诊215940例，累计死亡5419例，累计治愈197733例。土耳其日新增病例数连续两天在1000例以下。

　　阿尔及利亚15日说，该国新增确诊病例554例，累计确诊20766例，累计死亡1040例，累计治愈14792例。阿尔及利亚政府表示将于近日成立全国疫情保障委员会，吸收部分商业界人士参与，旨在抗疫同时最大限度保证经济正常运行不受太大冲击。

　　还有一些国家15日更新了疫情数据：卡塔尔累计确诊104983例，累计死亡151例，累计治愈101637例；阿曼新增确诊病例1679例，累计确诊61247例；阿拉伯联合酋长国新增确诊病例275例，累计确诊55848例，累计死亡335例，累计治愈46418例；摩洛哥新增确诊病例165例，累计确诊16262例，累计死亡259例，累计治愈13821例；黎巴嫩新增确诊病例91例，累计确诊2542例，累计死亡38例，累计治愈1455例。（执笔记者：王峰；参与记者：潘晓菁、陈斌杰、陈霖、张淼、熊思浩、涂一帆、郑一晗、尚昊、郑思远、苏小坡、黄灵、吴丹妮、马意翀、杨元勇、冀泽、王薇、白平、李良勇）

(责编：于洋、燕勐)
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