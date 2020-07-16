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美联储“褐皮书”显示美国经济前景高度不确定

2020年07月16日11:02  来源：新华网
 

　　新华社华盛顿7月15日电（记者许缘 高攀）美国联邦储备委员会15日发布的全国经济形势调查报告显示，美国整体经济活动有所增加，但仍远低于新冠疫情暴发前水平，且经济前景高度不确定。

　　这份报告根据美联储下属12家地区储备银行的最新调查结果编制而成，也称“褐皮书”。报告显示，与5月份发布上一份“褐皮书”时相比，随着许多企业重新开业，消费支出回升。在汽车销售反弹以及食品饮料等行业持续增长带动下，所有辖区零售额出现增长。

　　行业方面，受疫情严重打击的休闲和酒店行业有所改善，但仍远不及去年同期水平。多数辖区制造业活动上升，但也处于极低水平。建筑业依然低迷，仅在部分辖区出现回升。房屋销售温和增长，但商业地产活动保持在低水平。农业部门财政状况持续不佳。能源部门在需求有限和供应过剩的影响下进一步下滑。

　　就业市场方面，随着许多企业重新开业或增加生产活动，几乎所有辖区就业出现净增长。但所有辖区就业人数都远低于疫情前水平。几乎所有辖区都表示，由于健康和安全问题、儿童保育需要和较高的失业保险福利，企业很难重新召回员工。

　　此外，物价整体变化不大，各辖区均报告投入成本和销售价格保持平稳。

　　美联储每年发布8次“褐皮书”，通过地区储备银行对全美经济形势进行摸底，是美联储货币政策例会的重要参考资料。下一次美联储货币政策例会将在7月28日至29日举行。

(责编：于洋、燕勐)
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