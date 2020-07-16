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阿根廷最大光伏电站项目高查瑞电站即将并网送电——

在大地上铺出一片蓝天（患难见真情 共同抗疫情）

本报驻阿根廷记者  姚明峰

2020年07月16日05:03  来源：人民网－人民日报
 

　　在崇山峻岭间顺着蜿蜒崎岖的道路前行，荒芜戈壁上偶见零星的仙人掌，直到高山间出现一片开阔的平地，一排排蓝色的光伏板映入眼帘。这是位于阿根廷西北部胡胡伊省安第斯山区的高查瑞光伏电站项目，从省会城市出发，大约4小时车程抵达现场。

　　高查瑞电站是阿根廷最大的光伏电站项目，也是南美地区装机容量最大、海拔最高的光伏电站项目。2017年，中国电建集团和上海电力建设有限责任公司联合中标该项目。目前项目进展顺利，计划于7月底并网送电，届时年发电量可满足10万户阿根廷家庭的用电需求。

　　“建设电站让阳光变成我们的财富”

　　高查瑞地处安第斯山区，平均海拔超过4000米，当地气候干旱，植被稀少，起风时飞沙走石，自然条件恶劣。落后的基础设施和艰苦的交通条件限制了当地的经济发展。当地村民多以售卖手工艺品和高原草药为生，更多的年轻一辈则选择外出打工。

　　高查瑞地区日照资源极为丰富，年日照时间超过2500小时，是全球日照条件最优越的地区之一，十分适合发展光伏发电。当地政府一直想利用日照资源发展光伏发电，但由于缺乏资金和技术支持，项目迟迟无法落地。首届“一带一路”国际合作高峰论坛期间，在中阿两国元首共同见证下，双方签署高查瑞光伏电站合作文件，困扰当地多年的问题迎来了转机。

　　项目于2018年4月正式开工，电站总容量315兆瓦，包含一期、二期、三期光伏场区及345千伏升压站。历经17个月建设，电站于2019年10月建设完工，目前正在紧张有序地进行发电前的各项调试工作。曾担任项目打桩工的冈萨雷斯很自豪：“我和同事们打了15万根钢桩，如今支架上的光伏板已经全部铺装完成，看起来就像大地上的一片蓝天。建设电站让阳光变成我们的财富，中企帮我们点亮幸福生活。”

　　冈萨雷斯介绍，过去当地村民大多没有固定收入来源，一半以上的家庭没有通电。自从项目开工后，许多和他一样的年轻人都前来应聘，每月能有约700美元的固定收入，生活有了不小的改观。据了解，整个光伏项目在建设过程中为当地提供近1500个工作岗位，相当于为周围十几个村庄解决了就业问题。项目建成后，像冈萨雷斯这样参与过电站建设的工人，还可以继续负责桩基检查和更换等工作。

　　“阿中在清洁能源领域的一次成功合作”

　　高查瑞地区地处内陆，人烟稀少，生态环境脆弱。在建设光伏电站时，项目组在环境保护方面下足了功夫。

　　中国电建驻阿根廷代表涂水平介绍，项目建设本着“节约占地、节约投资、提高效益、降低运行成本”的设计原则，从当地实际出发，实现了设备的紧凑化布局。目前整个园区占地约700公顷，施工期间项目配电部分选用全封闭环境的预制舱，舱内设备实行模块化设计、工厂化定制和现场组合化拼装，实现“即装即用”，大幅减少了现场施工、调试的工作量，最大程度地保护了当地原有生态和自然植被，为羊驼等动物自由活动提供了更大空间。

　　在施工过程中，业主、监理、设计单位和技术顾问反复沟通，确保各个技术环节在环保基础上实现有序衔接。项目采用了包括跟踪支架等在内的多项新技术，通过电机不断调整光伏板与光线的最佳角度，最大限度地利用光照，提高光电生产效率。为了不改变地表水原有的流动路径，园区内的排水管道按照原有地势而建，雨季时水能依着山势向下流淌。

　　“高查瑞光伏电站项目是阿中在清洁能源领域的一次成功合作，为阿根廷在高原地区建设类似电站提供了样本。”胡胡伊省能源部长皮萨罗表示，电站投入使用后，将有效减少化石燃料消耗，一年可以减少数十万吨的碳排放，有助于调整当地能源产业结构，实现生态环境保护的目标。

　　“不少原本外出打工的年轻人又回来了”

　　随着电站的建成，附近的村庄也变得热闹起来。奥拉比冈多村村民戈麦斯欣喜地发现，原本村里没有电，交通也不便，中国企业不仅建成了电站，还修建了道路，带来了银行网点。“不少原本外出打工的年轻人又回来了。有的在工程项目上当司机、保洁员，有的自己开起餐馆。甚至还有秘鲁、智利的居民前来参与电站建设。”

　　光伏电站正式并网送电后，极大缓解了当地用电紧张状况，胡胡伊省长期从外省购电的历史也将结束。不少村民都表示：“我们的电站，可以为整个胡胡伊省供电。电价低了，未来就有更多村庄能用上清洁能源。”

　　“电力保障和基础设施提升使当地经济产业更加多元，为当地做大经济蛋糕提供了更多可能。”奥拉比冈多村负责人加西亚开始筹划，让村民摆脱家庭作坊的加工模式，进一步促进当地特色的纺织品和药材加工。同时，随着基础设施的完善，游客体验逐步提升，更多人愿意来感受高原上的印加文化，当地旅游业将得到更大发展。

　　胡胡伊省省长莫拉莱斯说，光伏电站的建设为当地经济社会发展提供了有力支持，为附近居民创造更多稳定的工作岗位，也为阿根廷能源开发战略提供了宝贵经验。“我们希望继续加强与中国的合作。”莫拉莱斯满是期待。

　　随着高查瑞的万家灯火一一点亮，阿中合作的温暖将留在人们心间。

　　（本报布宜诺斯艾利斯7月15日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月16日 03 版）
(责编：牛镛、曹昆)
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