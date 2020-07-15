习近平同泰国总理巴育通电话

新华社北京7月14日电 国家主席习近平7月14日同泰国总理巴育通电话。

习近平指出，新冠肺炎疫情发生以来，中泰两国相互支持、共克时艰，用实际行动诠释了“一家亲”的深厚情谊。当前，疫情仍在全球蔓延，中泰都面临外防输入、内防反弹的压力。中方愿同泰方加强经验交流，统筹抗疫和发展，在做好常态化疫情防控前提下，有序推进安全复工、健康复产。中方将秉持人类命运共同体理念，同包括泰方在内的国际社会一道，支持世卫组织更好发挥作用，推进全球抗疫合作，加强抗疫药物和疫苗研发合作，共同为全球公共卫生事业作贡献。

习近平强调，中泰关系基础深厚、潜力很大。今年以来，两国克服疫情影响，持续推进务实合作，双边贸易逆势增长，中泰铁路建设进展顺利。双方要深化共建“一带一路”同“泰国4.0”、“东部经济走廊”等发展战略对接，推动电子商务等创新领域合作，推动中泰全面战略合作伙伴关系不断得到新发展。中方愿同泰方一道，巩固地区国家团结合作，维护本地区发展繁荣良好势头。

巴育表示，泰中两国在抗击新冠肺炎疫情过程中始终相互坚定支持，充分体现了“泰中一家亲”的深厚情谊。泰方赞赏中国政府在抗击疫情中表现出的坚强领导力和人民至上理念，赞赏中方承诺将把研发成功的疫苗作为全球公共产品，希望同中方加强抗疫药物和疫苗研发合作。泰方坚定奉行一个中国政策，坚定支持中方为维护自身核心利益所做努力。泰方希望以庆祝泰中建交45周年为契机，深化泰中友谊与合作，加强经贸、创新、扶贫等领域合作，推进共建“一带一路”，提升两国全面战略伙伴关系水平。泰方愿同中方一道，维护地区和平稳定，推动构建人类命运共同体。

巴育就中国南方多地发生洪涝灾害表示慰问。习近平对此表示感谢。

《 人民日报 》（ 2020年07月15日 01 版）

(责编：张信凤、燕勐)