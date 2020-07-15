习近平同新加坡总理李显龙通电话

新华社北京7月14日电 国家主席习近平7月14日同新加坡总理李显龙通电话。

习近平祝贺李显龙带领人民行动党在近日全国大选中获胜。习近平指出，我很高兴看到新方抗击新冠肺炎疫情取得积极成效，相信在你领导下，新加坡人民一定能早日战胜疫情，恢复经济社会活力。中方将继续给予新方坚定支持。在抗击新冠肺炎疫情中，中方秉持人类命运共同体理念，毫无保留同各国分享经验，尽己所能向国际社会提供物资和技术支持。中方愿同新方一道，支持国际社会团结抗疫，支持世卫组织更好发挥作用，共同构建人类卫生健康共同体。

习近平强调，疫情发生以来，中新两国政府和各界互施援手，守望相助。两国率先建立必要人员往来“快捷通道”，合力推动地区供应链产业链畅通。抗疫合作成为中新关系新亮点，再次体现了两国关系的前瞻性、战略性、示范性，也为中新全方位合作伙伴关系增添了重要内涵。今年是中新建交30周年，两国关系站在新的历史起点上。双方要以灵活多样形式开展庆祝活动，使两国友好深入民心。要加强抗疫合作，确保在本国的对方国家公民生命安全和身体健康。用好用足“快捷通道”，为两国复工复产提速，助力两国经济发展。双方要深化共建“一带一路”合作，把“陆海新通道”和第三方合作做得更好。中方将继续深化改革开放，改善营商环境，希望新方为中国企业在新经济活动提供良好条件。中方愿同新方一道努力，排除干扰，共同维护好地区和平稳定。

李显龙表示，新冠肺炎疫情给世界带来深远影响。在你坚强领导下，中国已经成功控制疫情。新中两国在抗疫过程中相互支持、相互帮助，为新方克服疫情发挥了积极作用。新方愿同中方密切高层交往，加强各领域、双多边交流合作。新方期待同中方加强疫苗研发和药物等方面合作，继续用好“快捷通道”，建设好“陆海新通道”，稳步推进复工复产，促进经济恢复发展。新方愿同中方共同维护自由开放贸易，确保地区供应链产业链畅通，欢迎中国企业积极参与新加坡经济建设。

李显龙对近日中国江淮流域发生洪涝灾害表示慰问。习近平对此表示感谢。

《 人民日报 》（ 2020年07月15日 01 版）

(责编：张信凤、燕勐)