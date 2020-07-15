中国共产党参加维护国际安全政党多边视频会议

中国共产党新闻网北京7月15日电 (扶婧颖)7月14日，多国政党举行关于“疫情背景下负责任政治力量在维护国际安全中的作用”视频会议。该会议由俄罗斯统一俄罗斯党倡议召开，统俄党主席、俄联邦安全会议副主席梅德韦杰夫出席并致辞，德国、日本、哈萨克斯坦、塞尔维亚、南非、越南等十多个国家政党政要与会。中共中央对外联络部部长宋涛作为中国共产党代表应邀参会并发表讲话。

梅德韦杰夫在致辞中表示，新冠肺炎疫情给世界各国带来严重影响，面对疫情及其引发的经济下行、失业增加、社会动荡和网络安全等问题，各国应更好保障本国公民安全，支持世界卫生组织发挥重要作用，以国际法为基础开展国际合作。当前，某些国家奉行民族利己主义，在疫情防控和疫苗研制等方面制造国家间政治竞赛，既不利于维护民众健康安全，也不利于世界和平稳定。作为负责任政治力量，各国政党应当坚持团结、人道主义等价值观，加强在安全领域的对话协作，通过党际交往推动国际合作，为应对人类共同挑战贡献政党力量。

宋涛介绍了以习近平同志为核心的中共中央坚持“人民至上”“生命至上”，把维护人民生命安全和身体健康放在第一位，采取有力措施取得抗疫重大战略成果，并积极参与国际抗疫合作的情况，表示新冠肺炎疫情对全球造成严重冲击，深化了国际社会对人民安全、总体安全、共同安全的认知。政党作为国家内外政策的源头，要自觉承担起政治引领责任，带头践行多边主义并支持联合国机构发挥重要作用，摒弃零和博弈的冷战思维，致力构建公道正义、共建共享的国际安全格局。中国共产党愿与各国政党一道，做世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者，携手共建人类命运共同体。

各国政党在发言中高度评价中国共产党带领中国人民成功应对疫情，感谢中方通过党际等渠道为各方抗疫提供支持和帮助，展现了大国大党的使命担当，表示将同中国共产党一道促进国际抗疫合作，共同守护世界和平、稳定与安全。

中共中央对外联络部副部长钱洪山参加会议。

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