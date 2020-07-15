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第二波疫情恐致英国近12万人死亡

2020年07月15日08:48  来源：新华网
 

　　英国医学科学院研究人员14日发布报告，预测英国面临更为致命的第二波新冠疫情，在最严重情况下可能导致近12万人死亡。

　　英国医学科学院接受政府首席科学顾问帕特里克·瓦兰斯委托，预测评估疫情前景。

　　研究人员认为，英国疫情如何演化存在“高不确定性”，报告给出了“合理的最糟情形”。

　　模型预测基于病毒传播R值，以政府不采取行动应对为前提。报告称，如果R值9月起升至1.7，即1个感染者平均传染1.7个人，那么“2020年9月至2021年6月将有11.99万人在医院死亡”。在R值为1.5的情况下，死亡人数为7.48万。

　　预测数据没有涵盖养老院和社区死亡人数。依据政府10日发布的最新数值，英国R值现在0.7至0.9之间。R值突破1意味着可能出现指数增长。

　　报告第一作者斯蒂芬·霍尔盖特说，人们冬季会在室内待更长时间，病毒更容易传播。

　　“这不是预测，也不是一种可能，”霍尔盖特说，“今年冬季第二波疫情的致死人数将更多，但我们立即采取行动可以降低发生这一状况的风险。”

　　帝国理工学院科学家阿兹拉·加尼表达同样看法。

　　英国累计新冠死亡病例大约4.5万例，为欧洲最多。英国医学科学院副院长安妮·约翰逊说，冬季流感加之大量其他疾病与慢性病患者就医，将加大医疗系统承受的压力。“我们需要竭尽全力健康过冬。”

　　法新社报道，37名参与报告的科学家认为，现在就应该行动，政府应着手多方面准备，包括最小化社区传播、做好公共信息宣传、确保医护人员防护物资供给、一线医护人员接种流感疫苗和加大检测、追踪与隔离力度。

　　为应对疫情，英国政府3月23日宣布全国“封城”，禁止民众非必要外出，关闭学校和大部分商铺。一些医学专家、议员和民众认为，包括“封城”在内的不少关键应对措施出台太晚。英国政府紧急情况科学咨询小组成员约翰·埃德蒙兹先前说，如果早点行动，原本能够挽救更多生命。（陈立希）（新华社专特稿）

(责编：于洋、燕勐)
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