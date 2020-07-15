中国代表呼吁国际社会促进共同发展

新华社联合国7月14日电 中国常驻联合国代表张军14日在联合国可持续发展高级别政治论坛部长级会议一般性辩论上发言，呼吁国际社会采取行动，实现共同发展。

张军说，当今世界正处于百年未有之大变局。百年未遇的严重疫情给人类经济社会发展带来剧烈冲击，合力应对这场全球性危机是唯一选择。面对复杂严峻形势，实现共同发展从来没有像今天这样紧迫，加速落实2030年可持续发展议程从来没有像今天这样重要。

张军呼吁各方以“可持续发展目标行动十年”开局之年为契机，坚定信心和决心，加大行动力度，有效抗击新冠疫情，推进可持续、包容性经济复苏和增长，加速落实2030年议程。

一要加强团结合作，携手共克时艰。在联合国成立75周年之际，国际社会应坚定维护多边主义，恪守《联合国宪章》宗旨和原则，支持联合国在国际事务中发挥核心作用，反对一切形式的单边主义和保护主义。应对疫情的实践表明，团结合作是人类社会应对全球性挑战的最有力武器。落实2030年议程，实现“不让任何人掉队”也不例外。只有秉持同舟共济精神和人类命运共同体理念，国际社会才能不断战胜困难，实现共同发展。

二要坚持发展优先，突出重点领域。发展是解决一切问题的总钥匙。国际社会应将发展置于全球宏观政策协调的优先位置，加大发展投入，为国际发展事业注入持久动力。要坚持以人民为中心，重点落实减贫、消除饥饿、卫生、教育、就业、基础设施建设等领域可持续发展目标，切实保障并提升民众福祉。要特别关注发展中国家在疫情中面临的特殊困难和挑战，帮助各国实现更快、更好复苏。

三要坚持开放包容，实现合作共赢。国际社会应积极构建开放型世界经济，维护自由贸易和多边贸易体制，保障全球产业链、供应链稳定。在疫情之下，各国应采取共同举措，减免关税，取消壁垒，畅通贸易，有力提振世界经济复苏信心。要坚持共商共建共享，着力完善全球治理，不断提升发展中国家的代表性和发言权，为发展中国家创造良好外部环境。

四要聚焦共同发展，强化伙伴关系。国际社会应不断强化以南北合作为主渠道、南南合作为补充的国际发展合作，落实《亚的斯亚贝巴行动议程》。发达国家应切实兑现官方发展援助承诺，为发展中国家提供技术、能力建设等支持，支持其走符合本国国情的发展道路，实现自主发展。国际社会，特别是发达国家和多边金融机构应在发展中国家普遍关注的减缓债务问题上采取更为有力行动。

张军表示，中国始终践行以人民为中心的发展思想，全面推进落实2030年议程并取得重大进展。中国将于2020年实现现行标准下农村贫困人口全部脱贫，全面建成小康社会，提前10年实现减贫可持续发展目标。面对疫情突然袭击，中国不惜一切代价维护人民生命安全和身体健康，取得了抗击疫情重大战略成果。在疫情得到有效控制后，中国正积极开展复工复产，努力将疫情影响降到最低，推动如期实现减贫目标。中国经济的稳定复苏将继续为世界经济注入动力，为各国发展创造机遇。

张军说，中国积极开展国际抗疫合作，帮助各国有力应对疫情影响，加快复苏进程。中方提出了一系列推进全球抗疫合作的建议和举措，包括宣布在两年内提供20亿美元国际援助；将中国研发的新冠疫苗作为全球公共产品；积极落实二十国集团成员“暂缓最贫困国家债务偿付倡议”，免除有关非洲国家截至2020年年底到期对华无息贷款债务等。中国正以实际行动展示负责任、建设性作用。

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