综合消息：中东多国新冠病例数持续增长 黎巴嫩等国加码防疫措施

新华社德黑兰7月13日电 综合新华社驻中东地区记者报道：13日，中东多国新冠病例数持续增长，部分国家单日新增病例数创新高，黎巴嫩等国政府加大防疫力度。

黎巴嫩卫生部13日公布的数据显示，该国新增确诊病例85例，累计确诊2419例，累计死亡36例。鉴于近日确诊病例持续猛增，黎巴嫩卫生部长哈马德·哈桑13日说，将对那些违反隔离规定的人处以60万至500万黎镑（约合400美元至3300美元）不等的罚款。另外，在公共场合不戴口罩会被罚款5万黎镑（约合33美元）的规定也依然有效。

连日来，伊拉克每日新增病例数维持在2000例以上的高位。伊拉克卫生部13日说，该国当天新增新冠确诊病例2229例，累计确诊79735例；新增死亡病例100例，累计死亡3250例。为进一步控制疫情，伊拉克民航局当日宣布，将境内外航班停止运营的航空禁令延长至7月22日。

叙利亚卫生部13日宣布新增新冠确诊病例23例，创疫情暴发以来该国单日新增病例数新高。截至目前，叙利亚累计新冠确诊病例417例，死亡19例。叙卫生部当天发表声明说，叙利亚在不到两周内就新增确诊病例138例，疫情扩散风险加大，全体国民务必要做好个人防护，避免握手和拥抱，发现疑似新冠症状应及时上报。

以色列卫生部13日晚公布的数据显示，该国当天新增确诊病例1962例，是该国自3月初疫情暴发以来的单日最大增幅。目前，以色列累计新冠确诊病例已达40632例。

以色列卫生部总干事谢齐·莱维13日表示，随着病例数的增加，以色列每日新冠检测的数量也在增加。以色列卫生部将实施进一步的限制措施，并呼吁公众遵从防疫命令。

阿曼卫生部13日宣布，该国当日新增确诊病例2164例，创单日新高，累计确诊病例58179例，累计死亡259例。阿曼卫生部疾病监测和控制局局长赛义夫在接受新华社记者电话采访时表示，阿曼13日新增病例数跳跃式增长，主要原因是卫生部从12日起开始了全国性针对新冠病毒传播情况的调查，这使得受检人数增加，确诊病例数也相应增加。

另一方面，也有几个中东国家确诊病例数增长势头放缓，治愈患者的数量不断增加。

沙特阿拉伯卫生部13日宣布，该国过去24小时内新增确诊病例2852例，累计确诊235111例；新增死亡20例，累计死亡2243例。卫生部数据显示，当天新增死亡病例数为近期以来最低值，在过去两周内，沙特每日新增死亡病例数在30至56例之间。

沙特卫生部12日表示，该国新冠重症病例的比例过去两周已经有所下降，这主要是因为沙特近日新增病例数持续减少。

阿拉伯联合酋长国卫生和预防部13日发布的新冠疫情数据显示，该国当天新增确诊病例344例，累计确诊55198例；新增死亡病例1例，累计死亡334例。阿联酋多家临时改造的专门用于收治新冠患者的医院近日相继宣布病例清零，显示该国新增确诊病例数和仍然在治疗中的病例数都呈下降趋势。

埃及卫生部13日晚说，埃及境内新增新冠确诊病例931例，累计确诊83001例；新增死亡病例77例，累计死亡3935例。埃及自7月1日起陆续恢复国际航班，海滨和一些旅游名城也已陆续迎来国际游客。近日，埃及政府逐步放松防疫限制措施，推进经济恢复计划。（执笔记者：陈霖；参与记者：尚昊、李碧念、王薇、涂一帆、张淼、郑思远、王峰、熊思浩、黄灵、郑一晗、苏小坡、陈斌杰、冀泽、李良勇、杨元勇）

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