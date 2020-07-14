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法国出台措施支持媒体业

本报驻法国记者  刘玲玲

2020年07月14日05:26  来源：人民网－人民日报
 

　　法国国民议会近日通过一项税务优惠措施，鼓励民众订阅报纸期刊等新闻产品，帮助深陷困境中的媒体业。这是法国应对疫情危机第三套财政方案中的一项修正案。

　　根据《回声报》的报道，读者首次订阅一般类或政治类报纸期刊至少12个月，便可最多抵税50欧元，优惠有效期直至2022年底，网络新闻媒体订阅用户同样可以享受税务优惠。该措施还规定了享受优惠的家庭收入上限，如果家庭有需抚养的孩子，收入上限可相应提高。

　　“我们将通过这些措施帮助媒体行业应对疫情带来的损失，尽快走出危机。”法国经济与财政部国务秘书阿涅丝·帕尼耶—吕纳谢指出。舆论认为，税收抵免的最高限额为50欧元，低于该行业的期望值。法国回声报—巴黎人报集团首席执行官皮埃尔·卢埃特呼吁政府加大对报业的补贴力度。

　　法国文化部近日发布一份主题为“疫情对法国文化行业的经济影响”的研究报告，预计2020年文化行业营业额损失达223亿欧元。其中，新闻行业营业额较去年减少16%，损失达到19亿欧元。受疫情影响，一些纸媒发行量下降、销售受阻，各地报纸出版商广告收入下降。面对办公室租金、人员、设备等固定费用的压力，部分媒体面临歇业危机。

　　为了支持媒体行业，法国政府此前已推出了总额为6.66亿欧元的财政援助，其中1.56亿用于帮助法国媒体发行公司恢复此前中断的业务，该公司是法国最大的报纸及杂志运输公司，业务涵盖全国约2.2万个报刊亭。

　　法国政府还根据不同媒体受损失程度予以补贴，此次对媒体的税务优惠措施便是其中之一，该措施成本在2000万欧元左右。法国政府还向新闻行业销售商以直接补贴的形式提供1900万欧元的特殊援助，向新闻类及政治类的小型独立出版商提供800万欧元的补贴。

　　法国政府还推出总额为1000万欧元的援助性预算，一部分用作新闻发展战略基金，为疫情期间出现的创新性项目提供资金支持，另一部分用来重点推进印刷业转型。法国一般性新闻联盟负责人皮埃尔·皮迪罗表示，政府的拨款虽然低于行业期待，但这仅仅是开始，对于应对危机十分宝贵。

　　（本报巴黎7月13日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年07月14日 17 版）

(责编：曹昆、燕勐)
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