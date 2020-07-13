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综合消息：中东新冠病例数持续增长 多国加强经济刺激

2020年07月13日14:28  来源：新华网
 

　　新华社迪拜7月12日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区多国12日报告的新冠确诊病例数继续保持高位增长，伊朗、沙特阿拉伯和伊拉克单日新增确诊病例均超2000例。同时，多国政府采取措施刺激经济复苏。

　　数据显示，伊朗新增确诊病例2186例，累计确诊257303例、死亡12829例、治愈219993例；沙特新增确诊病例2779例，累计确诊232259例、死亡2223例、治愈167138例；伊拉克新增确诊病例2312例，累计确诊77506例、死亡3150例、治愈44724例。

　　土耳其确诊病例数也较多。土耳其卫生部长科贾12日表示，土耳其在过去24个小时里有1012人新冠检测结果呈阳性，累计确诊212993例；新增死亡病例19例，累计死亡5363例；累计治愈194515例。

　　阿拉伯联合酋长国卫生和预防部12日报告新增确诊病例401例，累计确诊54854例；新增死亡病例2例，累计死亡333例；新增治愈病例492例，累计治愈45140例。迪拜政府近日宣布推出新的经济刺激计划，支持本地商业活动恢复，疫情发生以来总投入约17.15亿美元。

　　埃及卫生部12日报告新增确诊病例912例，累计确诊82070例；新增死亡病例89例，累计死亡3858例；新增治愈病例543例，累计治愈24419例。埃及规划部长赛义德12日表示，为应对新冠疫情造成的不确定性，埃及政府2020至2021财年（2020年7月至2021年6月）财政预算中，卫生、教育、住房、交通等领域支出同比增加70%。

　　以色列卫生部12日报告新增确诊病例1207例，累计确诊38670例；新增死亡病例8例，累计死亡362例；新增治愈病例194例，累计治愈19008例。以色列央行当天表示，随着政府不断实施经济救助计划，该国财政赤字在国内生产总值(GDP)中占比到今年年底可能扩大至13%。

　　还有一些国家12日更新的累计确诊病例数为：卡塔尔103598例，阿曼56015例，科威特54894例，阿尔及利亚19191例，摩洛哥15745例，巴勒斯坦7037例，黎巴嫩2334例，利比亚1433例，突尼斯1263例，约旦1179例。（执笔记者：苏小坡；参与记者：陈霖、涂一帆、张淼、黄灵、杨元勇、王峰、郑思远、陈文仙、李碧念、王薇、陈斌杰、李良勇、熊思浩、潘晓菁、冀泽）

(责编：于洋、燕勐)
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