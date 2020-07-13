特朗普戴口罩到访军事医院

美国总统唐纳德·特朗普11日前往沃尔特·里德国家军事医学中心，看望伤员与医护人员。这是自美国3月暴发新冠疫情以来，特朗普首次戴口罩公开露面。

特朗普当天乘坐直升机离开白宫，抵达马里兰州贝塞斯达的沃尔特·里德国家军事医学中心。

他下飞机时没有戴口罩，但在医学中心时戴着印有美国总统徽章的深色口罩。一些媒体发布的画面显示，特朗普未作停留，在军方官员陪同下穿过医学中心走廊。

特朗普离开白宫时告诉媒体记者：“我从不反对口罩，但我相信这分时间和地点。”

特朗普说：“我认为尤其在医院那样特定的场合，你要和士兵、一些人谈话，他们中间有人刚离开手术台，戴口罩是了不起的事。”

法新社形容，特朗普这一表态听上去像只会在医院戴口罩。美联社报道，特朗普接下来会否经常戴口罩依旧存疑。

沃尔特·里德国家军事医学中心网站的防疫建议写道：“外出的任何时候，比如去往当地百货店或药店，如果难以保持6英尺（合1.83米）的社交距离，就应当以布遮脸。”

沃尔特·里德国家军事医学中心同时提及美国疾病控制和预防中心建议。疾控中心建议，民众在无法保持足够社交距离的情况下戴口罩。

美国疫情严重的加利福尼亚州等地先前已颁布“口罩令”，要求民众外出、在大多数室内场所以及无法保证社交距离的户外必须戴口罩，以遏制新冠病毒传播。

截至11日，美国累计确诊新冠病例超过320万例，死亡病例超过13.4万例。随着疫情愈发严重，越来越多特朗普的身边人开始戴口罩，包括副总统迈克·彭斯。

特朗普5月下旬访问密歇根州一家福特公司的工厂时，曾一度戴口罩，但面对镜头时摘掉。

特朗普6月20日重启连任竞选活动，在俄克拉何马州塔尔萨市举行自美国新冠疫情暴发以来的首场竞选集会。在场绝大部分人没有戴口罩或保持社交距离。（陈立希）（新华社专特稿）

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