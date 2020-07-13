佛罗里达州新增确诊病例逾1.5万　破美国单州日增病例纪录

新华社华盛顿7月12日电（记者徐剑梅 邓仙来）美国东南部佛罗里达州卫生部门12日报告该州新增新冠确诊病例15299例，打破今年3月美国疫情全面暴发以来单州日增病例纪录。

此前，纽约州于4月15日创下美国单州日增确诊病例11571例的纪录；7月8日，加利福尼亚州以新增确诊病例11694例刷新这一纪录。

佛罗里达州卫生部门的数据显示，该州12日新增新冠确诊病例15299例，累计确诊269811例；新增死亡病例45例，累计死亡4346例。卫生专家警告说，未来几周，佛罗里达州死亡病例将继续增加。

随着疫情蔓延，佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯于6月底宣布关闭酒吧以遏制病毒传播，但他拒绝强制要求民众在公共场所戴口罩，并一再督促该州学校在8月份复课。位于佛罗里达州中部的奥兰多迪士尼乐园已于7月11日重新开放。

美国食品和药物管理局前局长斯科特·戈特利布12日在接受美国哥伦比亚广播公司采访时说，预计未来两三周，美国南部各州疫情可能会达到峰值，且将在一段时间内居高不下。

近日，美国疾病控制和预防中心公布的单日新增确诊病例多次超过5万例。该中心网站11日公布的新冠疫情数据显示，过去24小时美国新增确诊病例66281例。

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