安理会通过叙利亚跨境人道救援授权延期决议

人民网联合国7月11日电（记者 李凉）7月11日，安理会以12票支持、3票弃权通过叙利亚跨境人道救援授权延期决议，决定将艾尔·哈瓦跨境点授权延期12个月至2021年7月10日。中国、俄罗斯、多米尼加对决议投了弃权票。中国常驻联合国代表张军大使作了解释性发言。

张军大使强调，中方一贯主张，国际社会应在尊重叙利亚主权和领土完整的基础上，增加对叙利亚人民的人道援助。中方鼓励相关各方同叙利亚政府加强沟通合作，推动叙利亚政府发挥积极作用，努力消除跨线人道救援工作中的障碍，满足叙利亚人民的人道需求。

张军大使表示，中方一贯对跨境人道救援机制持保留态度，但考虑到叙利亚境内的实际情况，中方不反对跨境人道救援授权延期，同时认为应根据形势发展进行相应调整。我们注意到，德国、比利时提交的最新草案重申对叙主权、独立、统一和领土完整的承诺，并对跨境机制作出进一步调整，朝着正确方向迈出新的一步。

张军大使指出，多年非法制裁加剧了叙利亚经济和人道主义危机，导致民生凋敝，无辜平民生活苦不堪言，而且严重削弱叙方应对新冠肺炎疫情的能力。联合国秘书长古特雷斯及裴凯儒特使多次呼吁有关国家解除单边强制性措施，并得到绝大多数联合国会员国支持。我们感谢多数安理会成员支持中方立场。

张军大使表示，面对疫情冲击，解除单边强制性措施对改善叙利亚人道局势更重要和紧迫。中方呼吁安理会正视这一重要问题，要求联合国秘书处全面评估单边强制性措施对叙利亚人道局势的影响。我们敦促美国立即解除对叙利亚的单边强制性措施，停止对叙人民生命和生活造成更大伤害，停止将人道问题政治化和虚伪的政治作秀，用实际行动体现负责任态度和人道主义精神。

张军大使重申，应统筹考虑政治、反恐、安全、人道等各方面因素, 以全面综合方式处理叙利亚问题。中方呼吁相关各方加强对话协商，积极推进“叙人主导、叙人所有”的政治进程。中方将继续本着负责任、建设性的态度，推动叙利亚问题早日实现和平、公正、妥善解决。

叙利亚跨境人道救援机制系紧急临时性安排，中俄等国家一直对跨境机制持保留态度，认为这是在特定形势下采取的特殊救援方式，应结合叙利亚局势的变化对该机制逐步进行调整。经过俄罗斯和中国等国家的艰苦努力，有关跨境安排作出了进一步调整。同时，美国等国家一直在对叙利亚施加单边强制性措施，对叙人道局势造成严重负面影响。中国始终主张应该立即解除单边强制性措施，从根本上改善叙利亚人道局势。

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