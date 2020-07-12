原标题：中东多国疫情持续反弹 多个疫情重灾区被封锁

新华社突尼斯7月10日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区多个国家新冠疫情持续反弹，确诊病例数持续高位增长，部分国家重新对疫情严重区域实行封锁。

阿尔及利亚10日新增确诊病例434例，累计确诊18238例。该国宣布从10日起在29个疫情较为严重的省恢复封禁措施，暂停省际交通，同时周末期间这些省份的公共和私人车辆停止上路。阿尔及利亚总统特本9日晚表示，各省省长有权征用对疫情防控有用的设施，同时阿尔及利亚政府为抗疫医务人员购买特别保险。

以色列10日宣布新增确诊病例1441例，累计确诊病例36266例。以色列内阁决定从10日下午1时起封锁包括耶路撒冷在内5个城市的多个高风险社区，一直到17日上午8时才能解封。进出这些被封锁的区域受到严格限制。

沙特阿拉伯卫生部10日宣布，过去24小时内该国新增确诊病例3159例，累计确诊226486例，累计死亡2151例。卫生部表示，沙特是目前海湾地区确诊病例数最多的国家，但病亡率仍然相对较低。

伊朗卫生部10日宣布，伊朗新增确诊2262例，累计确诊252720例，累计死亡12447例，累计治愈215015人，另有3319人处于重症；土耳其10日宣布，该国在过去24小时里，新增1003例确诊病例，目前累计确诊210965例，累计死亡5323例，治愈191883例。

埃及10日宣布，埃及境内新增确诊病例981例，累计确诊80235例，累计死亡3702例。埃及总统塞西当天与总理马德布利以及财政部、贸易和工业部等官员召开会议，要求相关部门尽全力应对新冠疫情带来的经济挑战，同时确保市场上食品、医疗卫生用品等的充足供应。

黎巴嫩卫生部10日宣布，该国新增确诊病例71例，为单日最高增幅。目前黎巴嫩累计确诊2082例，累计死亡36例。据分析，大量旅客入境未遵守隔离举措，是近期新增确诊病例明显增加的主要原因。

伊拉克10日宣布新增确诊病例2848例，为单日确诊病例数新高。该国累计确诊72460例；累计治愈41380例；累计死亡2960例。伊拉克议会下属人权委员会当天发表声明警告伊监狱内疫情蔓延。声明说，委员会在各省工作组已记录了111例服刑人员和监狱工作人员感染，其中包括一例死亡病例。

还有一些国家10日更新的累计确诊病例数为：卡塔尔102630例；阿拉伯联合酋长国54050例；阿曼53614例；科威特53580例；巴林32039例；摩洛哥15328例；苏丹10204例；巴勒斯坦6225例；也门1380例；突尼斯1240例；约旦1173例；叙利亚394例。（执笔记者：潘晓菁；参与记者：陈霖、涂一帆、王峰、郑思远、杨元勇、吴丹妮、白平、苏小坡、陈文仙、黄灵、王薇、陈斌杰、马意翀、李良勇、冀泽、郑一晗、熊思浩）

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