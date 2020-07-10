7月6日，中国-阿拉伯国家合作论坛第九届部长级会议以视频连线方式举行，习近平主席在致会议的贺信中指出：“当前形势下，中阿双方比以往任何时候都更需要加强合作、共克时艰、携手前行。希望双方以此次会议召开为契机，加强战略沟通协调，稳步推进抗疫等各领域合作，推动中阿命运共同体建设不断走深走实，更好造福中阿双方人民。”为当前形势下中阿关系发展指明方向，对把握双方关系走向、推进双方战略合作具有重要意义。

中阿友谊源远流长，战略关系底蕴深厚。古丝绸之路上的驼铃声声，谱写出两千年前中阿跨越山海、相知相交的动人乐章。在穿越时空的往来中，中阿两个民族始终以诚相待，在文明交流互鉴的进程中共同进步，在争取民族独立的斗争中并肩奋斗，在实现民族复兴的征程上携手同行，为世界历史留下了一段不同民族跨越文化差异、友好交往的佳话，也为新时代中阿建立战略伙伴关系打下了深厚历史根基。

当今世界正经历百年未有之大变局。世界多极化、经济全球化、社会信息化、文化多样化深入发展，新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，全球治理体系和国际秩序变革加速推进。与此同时，不稳定性不确定性突出，单边主义、保护主义和强权政治沉渣泛起，逆势而动。中阿坚定站在历史的正确一边，登高望远，审时度势，顺应世界格局演变方向和人类文明进步走向，加强顶层设计，谋划发展路径，提出一系列新时代战略合作规划，为世界和平与发展注入正能量。

2018年，在中阿合作论坛第八届部长级会议上，习近平主席宣布中阿建立全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系，并提议中阿打造命运共同体，中阿友好合作在新的历史起点上迈出新步伐。两年来，中阿高层交往密切，各领域合作全面推进，战略伙伴关系建设硕果累累，中阿命运共同体正在生根发芽。今年6月，习近平主席在致中国—阿拉伯国家政党对话会特别会议的贺信中指出，要为构建新时代中阿命运共同体、实现中阿两大民族伟大复兴而不懈努力。7月6日，习近平主席在致中阿合作论坛第九届部长级会议的贺信中再次提出，要推动中阿命运共同体建设不断走深走实，更好造福中阿双方人民，令人深受鼓舞。

阿拉伯谚语有云：“被行动证明的语言是最有力的语言。”中阿以实际行动加强战略协作，坚定相互支持。中国始终支持阿拉伯国家维护安全稳定、走符合自身实际的发展道路，支持巴勒斯坦人民争取恢复民族合法权利、实现建立独立主权国家的目标。阿拉伯国家坚定支持中国在香港、新疆和台湾等中国内部事务上的正当主张，在不久前召开的联合国人权理事会上为中国仗义执言。中阿始终同彼此站在一起，捍卫公平正义。

面对新冠肺炎疫情带来的全球挑战和单边主义、保护主义等对国际秩序的冲击，中阿旗帜鲜明地支持世界卫生组织发挥关键作用，反对将病毒标签化、疫情政治化，携手为赢得全球抗疫胜利发挥积极作用。中阿坚定支持以联合国为核心的多边体系和以国际法为基础的国际秩序，推动发展中国家在全球治理中拥有更大代表性和发言权。

在抗击新冠肺炎疫情过程中，中阿同舟共济，共渡难关。阿拉伯国家在中方抗疫最艰难时刻纷纷发来函电，对中国抗疫表达强有力的政治支持，向中国捐赠了1000多万只口罩等亟需医疗物资，一系列善行善举让14亿中国人民深受感动。中国对阿拉伯国家遭受疫情感同身受。习近平主席同多位阿拉伯国家领导人通电话、致信函，表达守望相助、共克时艰的坚定意愿。中国积极协助阿拉伯国家在华采购抗疫物资，向阿方援助了100多万份检测试剂盒、1300多万只口罩，同21个阿拉伯国家举办专家视频会，向8国派出医疗专家组。中国还做出特殊安排，向巴勒斯坦提供医疗物资援助、派遣专家介绍经验。中国和阿拉伯国家在危机面前风雨同舟、守望相助，是中阿命运与共的生动写照。

当前，中阿正在疫情防控常态化情况下，推动双方合作向复工复产、稳就业保民生方向倾斜，开辟必要人员往来快捷通道，深化产业链供应链合作，推动共建“一带一路”向高质量、可持续、惠民生的方向发展。

中阿合作论坛第九届部长级会议发表了《中国和阿拉伯国家团结抗击新冠肺炎疫情联合声明》、《安曼宣言》和《论坛2020年至2022年行动执行计划》三份成果文件，展现了中阿携手战胜疫情的坚强决心，亮明了相互支持、命运与共的坚定意志，规划了务实合作、共同发展的前进路径。

相交无远近，万里尚为邻。回望历史，无论国际风云如何变化，无论面临怎样的艰难险阻，中阿始终是互利合作的好伙伴、同甘共苦的好兄弟，风雨同舟、乘风破浪。面向未来，中阿将继续把握历史大势，朝着中阿两大民族伟大复兴、推动建设中阿命运共同体目标披荆斩棘，一路同行。

(责编：刘叶婷、杨牧)