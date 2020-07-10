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中美双方应共同探索不同制度和文明和平共存之道

2020年07月10日05:34  来源：人民网－人民日报
 

　　新华社北京7月9日电 国务委员兼外长王毅9日向中美智库媒体视频论坛发表致辞。

　　王毅表示，中美关系面临建交以来最严重的挑战。美方一些人出于意识形态偏见，正不遗余力把中国渲染成对手甚至敌人。中美关系能否拨乱反正、重回正轨，不仅与两国人民利益密切相连，也关乎世界与人类的共同未来。美方应构建更为客观冷静的对华认知，制定更为理性务实的对华政策。

　　王毅表示，中国特色社会主义道路不仅使14亿中国人民摆脱了贫困落后，也让中华民族再次为人类进步事业作出了重大贡献。中国不照搬外国模式，也不输出中国模式，中国不会也不可能变成另一个美国，中国道路的成功不会对西方造成冲击和威胁。中美双方不应寻求改造对方，而应共同探索不同制度和文明和平共存之道。

　　王毅强调，中国无意挑战或取代美国，无意与美国全面对抗。中国对美政策保持着高度稳定性和连续性，愿本着善意和诚意发展中美关系。但这需要双方相向而行，各自尊重国际法和国际规则，开展平等的对话协商。中国有权利维护自身的主权、安全和发展利益，有权利保卫中国人民艰苦奋斗获得的劳动成果，有权利拒绝任何对中国的霸凌和不公。

　　王毅表示，中美建交40多年来，已经形成相互融合的利益共同体，中美合作已经办成了很多有利于双方、有利于世界的大事。双方要正确看待中美关系发展的历史经验，不另起炉灶，更不强行脱钩，而应继往开来，与时俱进，坚持走对话合作之路。

　　王毅就推动中美关系重回正轨提出三条建议：

　　一、激活和开放所有对话渠道。美国当前的对华政策基于战略误判，充满情绪宣泄和麦卡锡式的偏执。只有交流才能阻止谎言，抹黑别人证明不了自己清白。中方愿敞开大门，随时恢复重启各层级、各领域对话。

　　二、梳理和商定交往的清单。一是双边领域及全球事务中能够合作的清单，二是存在分歧但有望通过对话解决的清单，三是难以达成一致需要搁置管控的清单。

　　三、聚焦和展开抗疫合作。中方愿同美方分享防控信息和抗疫经验，在诊疗方案、疫苗研发等领域开展广泛交流。美方应停止将疫情政治化、把病毒标签化，与中方一道推动全球抗疫合作，担负起应当承担的国际责任。

　　论坛由中国公共外交协会、北京大学和中国人民大学联合举办，主题为“相互尊重、信任合作——把握中美关系的正确方向”。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月10日 03 版）

(责编：岳弘彬、杨牧)
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