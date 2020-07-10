有效维护国家安全，确保“一国两制”行稳致远

《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》的公布实施，迈出了建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的关键一步。连日来，接受采访的国际人士纷纷表示，《中华人民共和国香港特别行政区维护国家安全法》符合宪法和基本法，符合国际通例和法治原则，符合香港实际，有助于坚决有效维护国家安全，确保“一国两制”事业行稳致远，受到香港社会绝大多数市民和国际社会正义力量的欢迎，相信香港未来发展前景可期。

“维护国家安全是香港繁荣稳定的基础和前提”

比利时赛百思中欧商务咨询公司首席执行官弗雷德里克·巴尔丹表示，香港维护国家安全法的颁布实施，体现了对“一国两制”、“港人治港”、高度自治方针的全面准确贯彻，为香港依法维护国家安全和自身稳定发展提供坚强支撑。这部法律惩治的是极少数犯罪分子，保护的是绝大多数香港守法市民。只有维护好国家安全，香港市民的生活才能更加安宁，香港才能拥有更加美好光明的未来。

巴西瓦加斯基金会巴中研究中心负责人埃万德罗·卡瓦略认为，对国家安全的保障，本质上就是对个体权利和自由的保障。自去年6月“修例风波”以来，反中乱港势力和外部势力持续干扰、破坏香港社会秩序，香港诸多行业陷入困境，广大民众深受其害，中国国家安全也受到严重威胁。“维护国家安全是香港繁荣稳定的基础和前提。香港维护国家安全法将有效防范、制止和惩治危害国家安全的行为和活动，促进香港恢复安宁、重回良性发展的正轨。”

尼泊尔跨喜马拉雅发展中心主席高亮表示，国家安全攸关香港安定繁荣。香港维护国家安全法堵上了香港在维护国家安全方面存在的法律漏洞、制度缺失等问题，能有效维护中国国家安全，切实推动“一国两制”事业沿着正确方向前进，充分展现“一国两制”的制度优越性。

“有了更强有力的法治保障，才能确保香港社会恢复安定，才能为香港未来发展繁荣创造条件。”法国席勒研究所国际问题专家佩里莫尼认为，世界上没有任何国家能够容忍危害国家安全的行为。“修例风波”以来，各种暴力活动严重挑战“一国两制”原则底线，严重危害中国国家主权、统一和领土完整。香港维护国家安全法公布实施，将帮助香港社会恢复秩序。

“为香港长远发展创造更加安全、和谐的环境”

“香港维护国家安全法充分坚持人权保障原则和法治原则，能有效打击危害中国国家安全的犯罪，更好保障广大香港居民的生命财产安全，保障法律赋予的各项权利和自由。”德国黑森州欧洲及国际事务司前司长博喜文认为，香港维护国家安全法的颁布实施及时填补了国家安全漏洞，确保“一国两制”制度不受破坏，有助于恢复香港良好法治和营商环境，符合香港各界以及外来投资者的共同利益。

南非共产党第一副总书记马派拉表示，去年6月以来香港出现的激进暴力犯罪活动，不仅对中国国家主权、安全、发展利益造成严重威胁，也对香港法治和社会秩序造成严重危害。香港维护国家安全法为香港维护国家安全提供了明确法律依据，充分体现了中央政府对有关国家安全事务的根本责任和香港特区政府维护国家安全的宪制责任，充分反映了香港市民的共同心声，契合香港市民对恢复法治秩序和安定生活的强烈期待。“这一法律的颁布实施，为香港长远发展创造更加安全、和谐的环境，香港将更充分地享有‘一国两制’的制度优势，更好地发展经济、改善民生。”

日本明治学院大学国际和平研究所研究员石田隆至表示，国家安全是任何国家都不可忽视的根本利益。维护中国国家安全、保障社会稳定，是香港居民充分享有各项权利和自由的基础。“香港维护国家安全法全面准确贯彻‘一国两制’方针，充分考虑维护中国国家安全的现实需要和香港具体情况，将为维护香港居民合法权益、确保香港长治久安和发展繁荣提供重要制度保障。”

墨西哥城市自治大学教授海因茨·迪特里希表示，香港维护国家安全法是全面准确贯彻“一国两制”方针、坚持和完善“一国两制”制度体系的重大举措。这部法律体现了“惩治极少数、保护大多数”原则，不仅不会影响香港高度自治和香港市民的基本权利与自由，还将筑牢“一国两制”根基，维护香港法治和营商环境，保护香港市民的福祉利益。

“香港未来的发展空间会越来越广阔”

塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”地区研究中心主任伊沃娜·拉杰瓦茨认为，世界上没有任何国家能够容忍危害国家安全的行为。“港独”“黑暴”等对香港法治和社会秩序造成极大损害，严重挑战“一国两制”原则底线。“香港维护国家安全法的公布实施，将使香港法律体系更完备、社会秩序更稳定、营商环境更良好，香港民众和国际投资者都将从中受益。我们对香港的光明未来充满信心。”

尼日利亚前驻香港总领事穆哈迈德·巴拉表示，香港维护国家安全法的公布实施，是维护香港法治秩序、确保香港居民安居乐业的必要之举。这部法律不仅将切实保护大多数香港市民合法权益和自由，还将加强香港作为国际金融和商业中心的实力和经济竞争力，促进香港长期繁荣发展。

埃及本哈大学政治教授萨维认为，国家安全的底线愈牢固，“一国两制”的基础愈坚实，香港的发展前景才会越来越好。香港维护国家安全法有利于切实维护中国国家安全，有利于保持香港法治、自由、开放等优势。“相信香港社会环境会逐步恢复稳定，香港未来的发展空间会越来越广阔。”

纳米比亚大学人文学院院长亚伊勒斯·坎吉拉表示，在香港维护国家安全法的保障下，香港自身各种优势也将得以凸显。“香港将充分享有参与共建‘一带一路’、粤港澳大湾区建设等带来的巨大机遇，香港必将迎来更加美好的明天。”

（本报北京、布鲁塞尔、里约热内卢、曼谷、巴黎、柏林、约翰内斯堡、东京、墨西哥城、罗马、阿布贾、开罗7月9日电 记者肖新新、曲颂、方莹馨、张远南、孙广勇、葛文博、花放、万宇、刘军国、刘旭霞、叶琦、姜宣、黄培昭）

《 人民日报 》（ 2020年07月10日 03 版）

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