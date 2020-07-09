外交部从三个角度驳斥蓬佩奥抹黑言论

人民网北京7月9日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持9日例行记者会。记者会实录如下：

中新社记者：据报道，美国国务卿蓬佩奥7月8日接受记者采访时，就政治制度、疫情应对等问题指责中国。中方对此有何回应？

赵立坚：一段时间来，蓬佩奥喋喋不休炮制各种“假新闻”，对中国进行大肆抹黑攻击，挑拨其他国家同中国的关系，充分暴露了他根深蒂固的冷战零和思维和意识形态偏见。

事实不容捏造，谎言重复一千遍也还是谎言。我们奉劝这位美国政客纠正错误，停止散播“政治病毒”，以免彻底沦为国际社会的笑柄。

总台央视记者：接着刚才的问题，美国国务卿蓬佩奥在接受采访的时候还表示，中方表示向世卫组织通报了疫情，但事实并非如此。中方存在着严重信誉问题，没有告诉全世界有关新冠病毒的真相，并应该被追责。你对此有何评论？

赵立坚：首先我想说，蓬佩奥先生，别再跟我们谈什么信誉、真相和责任了。你说得不累，我们听得都累了。

说到信誉——美方这几年打着“美国优先”的旗号，在国际上一再背弃自身的国际承诺和义务，毁约退群成瘾，已经成为最大的“麻烦制造者”。

说到真相——我想问一问蓬佩奥先生，美国政府能否就德特里克堡生物基地、“电子烟疾病”、美遍布全球的生物实验室等问题说出真相，给美国人民和国际社会一个交代？

说到责任——在不到半年的时间里，美国累计确诊病例已经超过300万，死亡病例超过13万。美国政府确实对此负有不可推卸的责任。

在自身诚信扫地、道义破产的情况下，不知蓬佩奥之流还有何颜面和勇气来谈论信誉、真相和追责？我们奉劝美方一些政客，还是听一听国际社会对于美国频频毁约退群的强烈反对呼声吧！

新冠肺炎疫情发生后，中方第一时间向世卫组织作了通报。双方公布的时间线都清晰地罗列了相关事实，可以相互印证。蓬佩奥对国际社会有目共睹的事实视而不见，一味地热衷于捏造事实、“甩锅”推责、嫁祸于人，这掩盖不了美方自身抗疫不力的失误，只能一次次暴露其撒谎欺骗的本性，只会让全世界进一步看清美国内一些人的虚伪、傲慢和无知。

路透社记者：第一个问题，澳大利亚总理今日称，因对中国实施香港国安法表示关切，宣布暂停澳大利亚与香港间的有关引渡协议，并延长在澳香港公民的签证期限。中方有何评论？第二个问题，据《环球时报》报道，中方有关部门正在考虑起诉德国学者郑国恩（Adrian Zenz）和澳大利亚战略政策研究所（ASPI），请问外交部发言人能否证实？第三个问题，据报道，罗马教皇方济各原定在上周日的演讲中提及对香港的自由和人权表示关切，但最终在讲话中未提及。有评论称，教皇此举可能受到来自中方的压力。中方是否向梵蒂冈方面提出过避谈香港的要求？

赵立坚：关于第一个问题，澳方有关言论和所宣布的举措，严重违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政。中方不吃这一套！我们对此表示强烈谴责，并保留进一步作出反应的权利，由此造成的一切后果将完全由澳方承担。

香港国安立法是确保“一国两制”行稳致远的重要举措。法律实施后，香港的法律体系将更加完备，社会秩序将更加稳定，营商环境将更加良好，有利于香港繁荣稳定。任何对华施压的图谋都绝不会得逞。

中方敦促澳方立即改弦更张，停止以任何方式干涉香港事务和中国内政，以免对中澳关系造成进一步的损害。

关于第二个问题，我注意到有关报道，也注意到郑国恩本人就此做了辩解。如果郑国恩没有撒谎造谣，他心虚什么呀？任何恶意诽谤行为都应受到谴责和追究，这是常识。

众所周知，郑国恩和澳大利亚战略政策研究所一贯热衷于炮制涉华谎言，诽谤中国。他们发表的有关涉华言论早已在事实和真相面前被无情“打脸”，被证明是谎言和虚假信息。如果有关报道属实，我对此并不感到意外。他们背后有谁在“操盘”，中外媒体已经多次披露，在此我就不重复了。我奉劝有关方面，多行不义必自毙，尽快回头是岸。

关于第三个问题，我不了解有关情况。我们希望并相信真正关心香港的有识之士都能多做对香港发展有利的事。中方愿继续致力于同梵蒂冈方面开展建设性对话，推动双方关系改善进程。

深圳卫视记者：英国《每日电讯报》近日报道了一名牛津大学专家的观点，认为新冠病毒并非起源于中国。越来越多的证据表明，新冠病毒在亚洲出现之前就已经在别处存在，它可能在世界各地处于休眠状态，当环境条件适宜的时候被激活。中方对此有何评论？

赵立坚：有关报道再次印证了病毒溯源是一个复杂的科学问题，应由科学家在全球范围开展国际科学研究与合作。世卫组织官员曾表示，病毒溯源是一个持续发展的过程，可能涉及多国多地。随着该进程的推进，要对病毒来源存在的多种可能性持开放态度。

中方继续支持各国科学家们开展病毒源头和传播途径的全球科学研究，支持世卫组织主导下各成员国就病毒动物源头等领域开展合作。

《环球时报》记者：多家媒体报道，近期多位在澳中国留学生遭受种族歧视言行的攻击，甚至是暴力袭击。7月4日，一位南澳大学中国留学生在阿德莱德市唐人街附近遭到3名当地男子的辱骂和袭击，导致其严重受伤。中方有何评论？

赵立坚：过去一段时间，澳大利亚国内针对华侨华人、中国留学生乃至亚裔的歧视现象层出不穷，其中一些人遭遇暴力袭击，身心健康甚至生命安全受到严重威胁。针对这些情况，中国政府前不久发布了赴澳留学预警和旅游安全提醒，这是真正负责任的做法。

我们再次提醒广大赴澳留学人员务必做好风险评估，谨慎选择赴澳或返澳学习，提醒在澳华侨华人注意自身安全防范。我们也再次敦促澳大利亚方面正视有关问题，采取切实措施维护和保障在澳中国公民的安全和权益。

新华社记者：美国国防部网站7日发布国防部长埃斯珀关于美国防战略实施成果的谈话，称中国和俄罗斯是美首要战略竞争对手。美成立了中国战略团队，要求美国防大学将50%的课程内容聚焦中国。中方对此有何评论？

赵立坚：美方官员有关谈话以及他提到的美国《2018国防战略报告》充满冷战思维和零和博弈的过时观念，渲染大国战略竞争，与时代潮流格格不入，犯了根本性的错误。

中方的对美政策是一贯、明确的。我们致力于同美方共同努力，实现不冲突不对抗、相互尊重、合作共赢。同时，我们坚定捍卫国家主权、安全、发展利益。中方敦促美方摒弃冷战思维和意识形态偏见，正确看待21世纪的世界和中美关系，同中方相向而行，推动两国关系沿着协调、合作、稳定的轨道向前发展。

《中国日报》记者：据报道，科特迪瓦总理库利巴利8日去世。中方对此有何评论？

赵立坚：我们对库利巴利总理不幸逝世表示深切哀悼，向科特迪瓦政府和库利巴利总理亲属表示诚挚慰问。

库利巴利总理对华友好，为推动中科关系发展作出了积极贡献。中方愿同科方共同努力，推动中科友好合作关系取得更大发展。

澎湃新闻记者：据知情人士称，在中印两军从中印边界西段完成脱离接触后，双方将举行联合核查，以评估撤军进程的落实。两国军队将举行广泛会谈，讨论恢复边境地区和平与安宁的方式。中方能否证实并介绍双方脱离接触的最新情况？中印两军是否将举行新的会谈？

赵立坚：目前，中印两国边防部队根据军长级会谈达成的共识，在中印边界西段加勒万河谷等地区已经采取有效措施脱离一线接触。中印边境局势总体稳定，趋向缓和。双方将继续通过军事和外交渠道保持对话沟通，包括举行新一轮军长级会谈和中印边境事务磋商和协调工作机制会议。希望印方同中方相向而行，以实际行动落实好双方达成的各项共识，共同推动边境地区局势进一步缓和降温。

英国广播公司记者：你刚才提到，澳方有关涉港言论和举措严重违反了国际关系基本准则。请问澳方究竟违反了哪条准则？

赵立坚：不干涉别国内政是国际关系基本准则，还用我再多说吗？

巴基斯坦通讯社记者：据报道，中国和巴基斯坦昨天举行了新冠肺炎疫情专家视频会议。你能否介绍会议的具体情况？

赵立坚：7月8日，中国和巴基斯坦举行了新冠肺炎疫情专家视频会议。会议由外交部亚洲司副司长姚文和巴基斯坦国家卫生中心执行主任伊克拉姆共同主持，中国驻巴大使姚敬以及国家卫生健康委、巴基斯坦外交部和驻华使馆代表以及两国卫生领域专家等出席会议。会上，中方专家介绍了中国疫情防控经验、临床诊疗做法和疫苗研发进展等情况，并耐心细致回答巴方提出的问题。

中巴双方一致高度评价疫情发生以来两国相互支持和密切合作，认为此次会议进一步增进了双方的相互了解，同意继续加强技术交流、经验分享和疫苗研发合作，携手应对疫情，共同维护两国和全球公共卫生安全。

法新社记者：据报道，法国外长昨日表示，法方正在考虑就中方实施香港国安法采取措施。外长本人并未具体说明将采取什么措施，但一些欧洲国家已经表示可能会就此采取联合行动。中方有何评论？

赵立坚：我注意到有关报道。我想强调的是，香港事务纯属中国内政，任何外国无权干涉。希望有关国家客观公正看待中国香港国家安全立法，谨言慎行，多做有利于香港繁荣稳定的事。

(责编：张信凤、杨牧)