综合消息：中东多国新冠疫情反弹 部分地区医疗系统严重承压

新华社安曼7月8日电 综合新华社驻中东地区记者报道：中东地区多国新冠疫情日前持续反弹，部分疫情严重地区医疗系统压力不断增加，防控措施或将重新收紧。

伊朗卫生部8日宣布，该国新增确诊病例2691例，累计确诊248379例，累计死亡12084例，累计治愈209463例。德黑兰疫情防控指挥部官员8日表示，如病例持续增多，当地医疗系统将面临较大压力。德黑兰省已向伊朗有关部门建议近期恢复部分限制措施。

阿尔及利亚8日宣布，新增确诊病例469例，累计确诊17348例。阿卫生部流行病学专家布阿姆拉当天表示，由于患者大量增加，部分省区医院已爆满，但患者仍不断涌入，医院面临巨大压力，许多患者被迫回家等待或在家治疗。

以色列疫情继续蔓延，单日新增确诊病例数持续过千。以卫生部8日数据显示，该国新增确诊病例1335例，累计确诊病例为33557例，累计死亡344例，累计治愈18338例。

伊拉克8日新增确诊病例数创新高。伊卫生部当天说，该国新增确诊病例2741例，累计确诊67442例，累计死亡2779例，累计治愈37879例。

沙特阿拉伯卫生部8日宣布，该国新增确诊病例3036例，累计确诊病例达220144例，累计治愈158050例，累计死亡2059例。

阿曼卫生部8日宣布，该国新增确诊病例1210例，累计确诊50207例。阿曼卫生部疾病监测和控制局长赛义夫认为，阿曼单日新增病例数居高不下，主要原因是很多人对疫情严重性认识不足，缺乏自我防护。

土耳其卫生部长科贾8日表示，该国新增确诊病例1041例，累计确诊208938例，累计死亡5282例，累计治愈187511例。科贾指出，伊斯坦布尔的疫情目前出现好转趋势。

埃及卫生部8日说，该国新增确诊病例1025例，累计确诊78304例，累计死亡3564例，累计治愈22241例。埃及卫生部长哈拉·扎耶德当天表示，目前埃及新冠病例的病亡率基本稳定在约4.5%。

还有一些国家8日更新的累计确诊病例数为：卡塔尔101553例；阿联酋53045例；科威特52007例；摩洛哥14771例；苏丹10084例；巴勒斯坦5567例；黎巴嫩1946例；也门政府控制区1318例；突尼斯1221例；利比亚1182例。（执笔记者：冀泽；参与记者：陈霖、黄灵、陈文仙、白平、涂一帆、杨元勇、王峰、郑思远、吴丹妮、苏小坡、王薇、陈斌杰、马意翀、熊思浩、李良勇、聂云鹏、潘晓菁）

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