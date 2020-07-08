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新华国际时评：退出世卫，破坏全球团结抗疫的不义之举

2020年07月08日13:49  来源：新华网
 

　　新华社北京7月8日电 题：退出世卫，破坏全球团结抗疫的不义之举

　　新华社记者郑汉根

　　美国政府6日正式通知联合国秘书长古特雷斯，将于明年7月退出世界卫生组织。在美国和全球疫情形势严峻的当下，美方此举不仅伤害自身应对疫情的努力，也严重破坏全球团结抗疫的合力，为全球战胜疫情的努力设置更多障碍，是对国际社会的不义之举。

　　美方此举将使自身抗疫处于更为不利局面。当前，美国疫情持续恶化，确诊病例达300万，死亡病例突破13万。在全球化背景下，抗击传染病唯有依靠全球合作才能取得最终胜利。而在最需要国际协作的当下，美国政府却正式宣布退出协调全球抗疫的世卫组织，引发美国内人士担心此举会对美自身抗疫努力带来危害。美国国会参议院外交关系委员会成员罗伯特·梅嫩德斯批评说，退出世卫组织“不会保护美国人民的生命或利益，而是使美国人生病，使美国孤立无援”。

　　美方此举是对全球团结抗疫努力的严重破坏。新冠疫情发生以来，世卫组织积极发挥协调和指导作用，在推动世界合作抗疫中发挥了不可替代的作用，其贡献有目共睹。当前，疫情仍在全球加速蔓延，更需要各国加强团结合作，强化同舟共济，对世卫组织履行职责的支持力度不应削弱，而应大力加强。美方此时宣布退出世卫组织，无疑是给合作抗疫的努力“拆台”，向团结抗疫的行动“泼冷水”，是逆流而动之举。全球许多科学界人士严厉谴责美政府的不义之举。知名医学杂志《柳叶刀》杂志主编理查德·霍顿直斥，在全球面临人道主义紧急情况的关键时刻，美方退出世卫组织无异于“耍流氓”。

　　美方此举是对多边主义的再次重大伤害。当前，全球面临经济衰退、公共卫生危机、环境问题等诸多新旧挑战，迫切需要各国加强协调、共同应对，需要加强多边主义。而作为本应发挥大国作用的世界最大的发达国家，美国却一意孤行，在单边主义的道路上狂奔不止，接二连三“退群”毁约，阻挠国际合作，让许多重要全球性议题的讨论遭遇重大障碍，让关心全球福祉的各国人士寒心、忧心。美方频繁“退群”的举动也遭到盟友国家广泛反对，认为美方退出世卫组织将阻碍全球抗疫合作。德国联邦卫生部长延斯·施潘警告说，美国此举标志着全球公共卫生事业遭遇令人失望的挫折。

　　事出有因。美国政府在此时宣布退出世卫组织，是为了转移国内对其抗疫不力的指责而寻找替罪羊。在美方一些政客看来，损害本国和全球抗疫事小，维护政治私利事大。甩锅世卫组织，无非是他们为维护自身政治利益而打出的一张“牌”而已。很多美国人士指出，美国政府“退群”的举动非常短视，将进一步损害美国的国际声誉。

　　当前，新冠病毒仍在威胁世界。美方破坏全球抗疫的举动，损人害己。奉劝美方一些政客，少给全球抗疫的努力设障添堵，多做利己利人的实事。

(责编：于洋、刘洁妍)
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