志合者，不以山海为远（和音）

只要双方同舟共济、精诚团结，就一定能把中阿关系的美好规划转化为实实在在的人民福祉，为各自的发展增添助力，构建中阿命运共同体必将迎来光明的未来

中国—阿拉伯国家合作论坛第九届部长级会议7月6日以视频连线方式举行。中国国家主席习近平向会议致贺信指出：“希望双方以此次会议召开为契机，加强战略沟通协调，稳步推进抗疫等各领域合作，推动中阿命运共同体建设不断走深走实，更好造福中阿双方人民。”明确正确方向，更加坚定信心。当前形势下，中阿以更宽广的国际视野把握双方关系走向，以更紧迫的历史自觉推进双方的战略合作，具有重要意义。

中国和阿拉伯国家在长期交往中结下牢固友谊。无论国际风云如何变幻，中阿始终是互惠互利的好伙伴、同甘共苦的好兄弟。2018年7月，习近平主席在中阿合作论坛第八届部长级会议开幕式上宣布建立全面合作、共同发展、面向未来的中阿战略伙伴关系，倡议打造中阿命运共同体。中方倡议得到阿拉伯国家积极响应，中阿友好合作在新的历史起点上不断迈出新步伐、焕发新生机。两年来，中阿高层交往密切，各领域合作全面推进，战略伙伴关系建设硕果累累，中阿命运共同体正在生根发芽。

新冠肺炎疫情发生以来，中国和阿拉伯国家风雨同舟、守望相助，坚定相互支持，开展密切合作，这是中阿命运与共的生动写照。在中国抗疫最艰难的时刻，阿拉伯国家给予中方宝贵支持。为帮助阿拉伯国家抗击疫情，中方积极协助阿方在华采购抗疫物资，向阿方援助了100多万份检测试剂盒、1300多万只口罩，同21个阿拉伯国家举办专家视频会，向8个国家派出医疗专家组。本届部长级会议发表《中国和阿拉伯国家团结抗击新冠肺炎疫情联合声明》，展现了中阿携手战胜疫情的坚强决心。相信经过携手抗疫的洗礼，中阿战略伙伴关系基础将更加牢固，人民友谊将更加深厚，合作前景将更加光明。

当前形势下，中阿双方比以往任何时候都更需要加强合作、共克时艰、携手前行。中阿推动双方合作向有序复工复产、稳就业保民生方向倾斜，开辟必要人员往来快捷通道，深化产业链供应链合作，有利于应对疫情带来的冲击。过去两年，中阿加快共建“一带一路”，很多重点项目成功落地，2019年双边贸易额同比增长9%，双向投资持续扩大，高技术合作方兴未艾，对阿合作项目扎实落实。截至目前，19个阿拉伯国家和阿盟同中国签署“一带一路”合作文件，双方发展战略对接更加精准高效。本届部长级会议发表《中国—阿拉伯国家合作论坛2020年至2022年行动执行计划》，进一步规划了双方务实合作、共同发展的前进路径。面向未来，中阿加强重点领域合作，推动共建“一带一路”向高质量、可持续、惠民生的方向发展，将助推中阿互利合作形成更多交汇。

中阿同为国际舞台上的重要政治力量，双方加强团结合作，推动完善全球治理，捍卫国际公平正义，顺应世界发展进步的大潮，契合人类历史前进的步伐。中方坚定支持阿拉伯国家维护自身政治安全和社会稳定，走自主发展道路，将继续坚定地同巴勒斯坦人民、阿拉伯人民站在一起。阿方坚定支持中国维护主权和领土完整，坚定奉行一个中国原则，支持中方在香港、新疆问题上的正当立场和主张，反对干涉中国内政。本届部长级会议发表《安曼宣言》，亮明了双方相互支持、命运与共的坚定意志。中阿共同发出正义之声，旗帜鲜明地支持以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，推动发展中国家在全球治理中拥有更大代表性和发言权，为构建人类命运共同体汇聚强大力量。

志合者，不以山海为远。新时代，中阿相互尊重、互利共赢的底色愈加鲜明。只要双方同舟共济、精诚团结，就一定能把中阿关系的美好规划转化为实实在在的人民福祉，为各自的发展增添助力，构建中阿命运共同体必将迎来光明的未来。

《 人民日报 》（ 2020年07月08日 03 版）

(责编：马昌、岳弘彬)