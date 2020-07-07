外交部：香港国安法实施后，“一国两制”的根基将得到进一步巩固

人民网北京7月7日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持7日例行记者会。记者会实录如下：

总台国广记者：中阿合作论坛第九届部长级会议昨天成功举行。当前全球抗疫和经济复苏仍面临严峻挑战，中国和阿拉伯国家均面临较大外部压力和挑战。在此背景下，中方举办此次会议有何考虑？会议为促进中阿务实合作取得哪些具体成果？

赵立坚：昨天晚上，中阿合作论坛第九届部长级会议以视频方式举行。习近平主席向会议致贺信，王毅国务委员兼外长与约旦外交与侨务大臣萨法迪共同主持，并发表主旨和总结讲话，所有21个阿盟成员国外长和阿盟秘书长都在会上发了言。

这次会议顺利召开实属不易。当前新冠肺炎疫情席卷全球，人类的前途、各国的命运从未像今天这样紧密相连。中国和所有阿拉伯国家都受到波及，阿拉伯国家间的很多机制性会议都被迫取消或推迟。但双方最终共同努力、克服困难，如期召开。此次会议体现了中阿并肩抗疫、携手推进中阿战略伙伴关系的坚定决心，具有重要意义和深远影响。

会议经过讨论，达成了《中国和阿拉伯国家团结抗击新冠肺炎疫情联合声明》、《中阿合作论坛第九届部长级会议安曼宣言》和《中阿合作论坛2020年至2022年行动执行计划》三份成果文件。

关于联合声明，中阿双方汇聚起了团结抗疫、共克时艰的集体力量。中阿双方一致强调，团结合作是国际社会战胜疫情的最有力武器，呼吁在抗疫合作中打造中阿命运共同体和中阿卫生健康共同体。双方都强调多边主义的重要性，进一步加强和完善以联合国为核心的全球治理体系，支持世卫组织发挥关键领导作用，呼吁国际社会各方加强协调，形成合力，反对歧视任何国家、地区、民族和个人的言论和做法。中方愿继续向阿拉伯国家抗疫提供帮助。

关于安曼宣言，中阿双方表明了相互支持、命运与共的政治意志。习近平主席在上届部长会上提出的“携手打造面向新时代的中阿命运共同体”倡议成为中阿双方共识。双方同意适时召开中阿峰会，并将打造中阿命运共同体议题列入峰会议题。

阿拉伯国家强调，支持中方在香港问题上的立场，支持中方在“一国两制”框架下维护国家安全的努力，反对干涉中国内政；支持中国的主权和领土完整，坚持一个中国原则，反对一切形式的台独；支持中国采取预防性反恐措施和去极端化努力；反对宗教极端势力、民族分裂势力和暴力恐怖势力从事反华分裂活动。

关于未来两年的行动执行计划，中阿双方规划了务实合作、共同发展的前进路径。双方在政治、经济、能源、产能、科技、卫生等20个领域总共达成107项合作举措。

新华社记者：据报道，中国常驻联合国代表张军大使日前向联合国秘书长古特雷斯交存了《武器贸易条约》加入书。请问中方对此有何评论？

赵立坚：7月6日，中国常驻联合国代表张军大使在纽约联合国总部，向联合国秘书长古特雷斯交存了《武器贸易条约》加入书。这标志着中国完成了加入这一条约的所有法律程序。条约自7月6日起90天后对中国生效。

加入《武器贸易条约》是中国积极参与全球武器贸易治理、维护世界和地区的和平与稳定的重要举措，体现了中方支持多边主义、维护国际军控体系、践行构建人类命运共同体理念的决心和诚意。

作为从事正常军品贸易的国家，中国一向严格管理军品出口，并已建立完善的军品出口管制政策法规体系，有关军贸政策和管理措施完全达到甚至超出了条约的要求。特别是中方仅向主权国家出口军品，不向非国家行为体出口军品，这充分体现了中国对军品出口的高度负责任态度。中方呼吁各方严格管理军品出口，不向非国家行为体出口军品，停止通过军品出口干涉主权国家内政，切实维护联合国宪章的宗旨和原则。

作为《武器贸易条约》缔约国，中方愿与各国加强交流与合作，共同致力于促进条约的有效性和普遍性，为完善全球武器贸易治理作出更大贡献。

巴基斯坦通讯社记者：巴基斯坦总理伊姆兰·汗接受采访时表示，巴基斯坦经济的未来与中巴经济走廊建设息息相关，走廊将帮助巴走上迅速发展的道路。中方对此有何评论？

赵立坚：中方赞赏伊姆兰·汗总理有关中巴经济走廊的表态。中巴经济走廊作为“一带一路”重要先行先试项目，始终秉持共商、共建、共享原则，致力于促进中巴两国共同发展。走廊建设6年多来取得重大积极进展，显著促进巴经济社会发展、人民福祉和区域互联互通。中方坚定支持走廊建设，愿同巴方共同努力，全面落实两国领导人共识，在继续扎实推进基础设施建设的基础上，聚焦社会民生、产业和农业合作，将走廊打造成“一带一路”高质量发展的示范工程，造福两国和两国人民。

路透社记者：第一个问题，世卫组织表示本周将派专家组来华开展新冠病毒溯源调查。你能否提供相关细节？比如专家组何时启程、在华日程如何安排？第二个问题，美国方面6日宣布调整针对国际留学生的签证政策。在美的国际学生如秋季学期注册的完全是线上课程，将不被允许继续留在美国。中方对此有何评论？

赵立坚：第一个问题，中方一贯认为，病毒溯源是科学问题，应当由科学家和医学专家开展相关研究。自疫情发生以来，中国同世卫组织就病毒溯源问题一直保持着密切沟通与合作，中国科学家也与国际同行进行着科学交流。中方继续支持各国科学家开展病毒源头和传播途径的全球科学研究。至于你关心的具体问题，我目前没有需要发布的消息。

第二个问题，中方密切关注美方政策有关动向，将全力保护中国在美留学生合法权益。

澳大利亚广播公司记者：据报道，澳大利亚外交部今天发布了新的赴华旅行提醒，警告本国公民在中国大陆将可能面临任意扣押。中方对此有何评论？

赵立坚：我还没看到有关报道。作为原则，我可以告诉你的是，中国政府一贯依法保障在华外国公民的安全和合法权益。在华外国人只要遵纪守法，就完全没必要担心。希望有关方面能够保持客观、公正的态度，多做有利于中澳关系发展的事。

英国广播公司记者：英国通讯管理局（Ofcom）裁定中国国际电视台（CGTN）播放了韩飞龙（Peter Humphrey）认罪录像视频的相关行为违反英方有关规定。该局称将对CGTN采取处罚措施，但并未透露细节。你对此有何回应？

赵立坚：我们对英国通讯管理局有关决定表示关切。这已经不是英方有关机构第一次针对中方媒体作出错误决定了，我们坚决反对其为中国媒体在英国开展正常新闻报道工作人为设置障碍。

关于韩飞龙案，我想重申，中国是法治国家。中国司法机关依法办案，依法保障外国人在中国的合法权利。韩飞龙在刑罚执行期间已认罪悔罪，于2015年6月9日被释放。

我们再次敦促英方有关机构撤销错误决定，为中国媒体在英国开展正常新闻报道业务提供支持和便利。

《北京日报》记者：据报道，中日韩三国近日召开了应对新冠肺炎疫情专家视频会议。你能否介绍具体情况？会议取得了哪些成果？

赵立坚：在中日韩三国合作秘书处和联合国亚太经社会协调下，中日韩三国应对新冠肺炎疫情专家视频会议于7月2日召开，中国国家卫生健康委已经发布了有关消息。

会上，中、日、韩三方专家以及世界卫生组织西太区专家就新冠肺炎疫情最新发展形势、防控举措等分享信息、交流经验。与会专家还就新冠肺炎疫情对社会经济、卫生体系的冲击、早期检测重要性等进行了研讨，并就下一步加强技术沟通交换意见。

疫情发生以来，中日韩三方一直就疫情防控相互支持、相互帮助。中方将秉持人类命运共同体理念，继续同日、韩保持密切沟通，加强疫情信息分享和交流，共同维护地区公共卫生安全，携手赢得疫情防控阻击战的最终胜利。

法新社记者：抖音国际版（TikTok）方面表示，鉴于香港国安法的实施，他们将停止相关应用在香港的运营。另外，美国国务卿蓬佩奥称，美方正考虑关停一些中方的社交应用软件。你对此有何评论？

赵立坚：中方多次阐明，香港国安法针对的是严重危害国家安全的四种犯罪行为，惩治的是极少数，保护的是绝大多数。广大香港市民、外国在港机构和人员依法享有的各项权益不受任何影响。法律实施后，香港的法律体系将更加完备，社会秩序将更加稳定，营商环境将更加良好，有利于香港繁荣稳定。

我们希望有关方面公正、客观、理性看待中国维护自身主权和安全的正当权利，在涉港问题上谨言慎行，不要选择性地设置障碍，更不要将问题政治化。

法新社记者：如果国外用户在脸书（Facebook）、推特（Twitter）等社交平台上发表港独言论，中方是否会根据香港国安法要求有关社交平台删帖？

赵立坚：我不回答假设性问题。

英国广播公司记者：脸书、推特、Whatsapp，Zoom等社交网络公司称，由于香港国安法的实施，他们不会向特区政府提供用户数据。根据香港国安法，上述公司的行为是否会被视作违法？中方对相关公司的表态有何回应？香港国安法通过会对香港产生什么影响？

赵立坚：在此我想到的是，邓小平同志1982年会见撒切尔夫人时表示，香港回归祖国后，“马照跑、股照炒、舞照跳”。我们完全有理由相信，香港国安法实施后，“一国两制”的根基将得到进一步巩固，香港广大市民的根本利益和民生福祉将得到更好的保障，香港社会将更加安定和谐，到时候“马跑得更欢，股炒得更热，舞跳得更好”。我们对香港的未来充满信心。

至于你提到的具体问题，时间会带给我们最终的答案。

英国广播公司记者：蓬佩奥称，香港方面从图书馆下架有关书籍的做法是“奥威尔式”的威权做法。中方有何评论？

赵立坚：上周我已经连续多次批驳过你提到的这个政客了。今天我不想再浪费大家的时间。

英国广播公司记者：关于英国国民（海外）护照（BNO）的问题。英国政府称正考虑向相关护照持有者提供移民路径，中国驻英使馆已就此作出回应。外交部发言人有何评论？

赵立坚：中国驻英国使馆已经对英方的表态作出了具体的回应，上周我也就这个问题多次表明了立场。

根据公开报道，持有BNO护照或可申请持有的中国公民约有300万人。英方在作出决定之前，最好要想一想，这些人如果都到了英国，就要享受和英国公民一样的工作、医疗及福利待遇。英国政府在作出最终决定之前，最好也要征求一下英国人民的意见，看看他们是怎么看待这件事的。

(责编：张信凤、杨牧)