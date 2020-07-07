人民网>>国际

中阿合作论坛举行第九届部长级会议

2020年07月07日05:18  来源：人民网－人民日报
 

　　本报北京7月6日电  中国—阿拉伯国家合作论坛第九届部长级会议6日以视频方式举行。国务委员兼外交部长王毅、约旦外交与侨务大臣萨法迪共同主持。阿盟所有成员国的外长和部长级官员以及阿盟秘书长盖特与会。

　　王毅首先宣读了习近平主席的贺信。

　　王毅表示，在上届部长级会议开幕式上，习近平主席宣布中阿建立全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系，并提议中阿打造命运共同体。两年来，中阿命运共同体正在生根发芽。双方应以更宽广的国际视野把握双方关系的战略走向，以更紧迫的历史自觉推进双方的战略合作，为建设人类命运共同体作出不懈努力。

　　王毅提出五点建议：一是加强团结协作，携手战胜疫情。二是坚定相互支持，捍卫公平正义。三是坚持多边主义，完善全球治理。四是共建“一带一路”，携手实现复兴。五是推动政治对话，促进中东安全。

　　与会21国部长和阿盟秘书长高度评价阿中双方始终相互信任、相互支持，赞赏中方抗疫取得的重要成果，表示阿方愿同中方落实好未来两年规划，支持举办阿中峰会，坚定支持中国维护主权和领土完整。

　　会议发表了《中国和阿拉伯国家团结抗击新冠肺炎疫情联合声明》、《安曼宣言》和《论坛2020年至2022年行动执行计划》三份成果文件。


　　《 人民日报 》（ 2020年07月07日 03 版）
(责编：马昌、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved