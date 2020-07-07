中阿合作论坛举行第九届部长级会议

本报北京7月6日电 中国—阿拉伯国家合作论坛第九届部长级会议6日以视频方式举行。国务委员兼外交部长王毅、约旦外交与侨务大臣萨法迪共同主持。阿盟所有成员国的外长和部长级官员以及阿盟秘书长盖特与会。

王毅首先宣读了习近平主席的贺信。

王毅表示，在上届部长级会议开幕式上，习近平主席宣布中阿建立全面合作、共同发展、面向未来的战略伙伴关系，并提议中阿打造命运共同体。两年来，中阿命运共同体正在生根发芽。双方应以更宽广的国际视野把握双方关系的战略走向，以更紧迫的历史自觉推进双方的战略合作，为建设人类命运共同体作出不懈努力。

王毅提出五点建议：一是加强团结协作，携手战胜疫情。二是坚定相互支持，捍卫公平正义。三是坚持多边主义，完善全球治理。四是共建“一带一路”，携手实现复兴。五是推动政治对话，促进中东安全。

与会21国部长和阿盟秘书长高度评价阿中双方始终相互信任、相互支持，赞赏中方抗疫取得的重要成果，表示阿方愿同中方落实好未来两年规划，支持举办阿中峰会，坚定支持中国维护主权和领土完整。

会议发表了《中国和阿拉伯国家团结抗击新冠肺炎疫情联合声明》、《安曼宣言》和《论坛2020年至2022年行动执行计划》三份成果文件。

《 人民日报 》（ 2020年07月07日 03 版）

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